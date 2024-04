Mercoledì 10 Aprile 2024, 07:26

TERNI - Il finto turista che spaccia l’hascisc questa volta arriva da Roma.

Ha 24 anni, è incensurato, nell’auto con cui percorre viale dello Stadio nasconde quasi mezzo chilo di hascisc.

Incappa nel controllo dei carabinieri di San Gemini che da qualche giorno lo tenevano d’occhio.

Viene arrestato e, all’esito del processo per direttissima, rimesso in libertà, col giudice che dispone il divieto di dimora in provincia di Terni.

L’ennesimo blitz contro lo spaccio di droga permette di puntare la lente sul 24enne, senza alcun precedente, un ragazzo al di sopra di ogni sospetto.

Il giovane laziale, accerteranno gli investigatori dell’arma, è arrivato nel ternano da qualche tempo.

Come i turisti “veri” ha preso in affitto un bed and breakfast nella zona di Montecastrilli.

Nella piccola comunità dove si conoscono tutti però la presenza del 24enne inizia a destare qualche sospetto.

Arriva qualche segnalazione all’arma e a dare il via alle indagini sono i carabinieri del comando stazione di San Gemini.

I militari puntano la lente sul ragazzo e basta seguirlo per un po’ di giorni per avere conferma di quelli che all'inizio sono solo sospetti.

L’autovettura con a bordo il 24enne viene fermata mentre percorre viale dello Stadio.

Lui mostra subito un certo nervosismo ai militari che lo bloccano, mostra i suoi documenti, dice di essere venuto qui e di aver preso in affitto una stanza in una struttura ricettiva nelle campagne di Montecastrilli.

I carabinieri decidono di procedere alla perquisizione personale e dell’autovettura fermata poco prima.

All’interno ci sono 455 grammi di hascisc. La droga è confezionata in diversi involucri ed è stata nascosta in diversi punti del veicolo.

Il 24enne, che in tasca ha anche 500 euro in contanti ritenuti dagli investigatori il frutto dell’attività di spaccio, viene portato in caserma e per lui scattano le manette. Dopo aver trascorso la notte in una delle camere di sicurezza il giovane compare di fronte al giudice per la convalida dell’arresto. Durante l’udienza è assistito dall’avvocato, Francesco Mattiangeli.

Il giudice convalida l’arresto e lo rimette in libertà tenendo anche conto del fatto che si tratta di una persona senza alcun precedente penale. Nei suoi confronti dispone il divieto di dimora a Terni.

Le indagini sono solo all’inizio. Gli investigatori dell’arma ora sono al lavoro per cercare di risalire ai canali di rifornimento della sostanza stupefacente sequestrata nell’auto del 24enne.

La lente è puntata poi sui suoi clienti per ricostruire a chi fosse destinato quel mezzo chilo di hascisc che sarebbe stato distribuito in città con modalità ancora tutte da accertare.