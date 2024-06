Sabato 1 Giugno 2024, 22:31

Il nodo del direttore sportivo ancora non si scioglie, Stefano Capozucca e il presidente Nicola Guida devono rivedersi nella settimana entrante per capire se andare avanti insieme oppure no, ma intanto la Ternana deve pensare ai prossimi tasselli per voltare pagina. Non solo l'iscrizione in serie C (entro martedì), ma anche la costruzione della squadra. E lì, ci sarà parecchio lavoro, anche solo per gettare le basi.

Allo scoccare della nuova stagione, dal primo luglio, se persistesse ancora la situazione attuale ci sarebbe una scatola da riempire. Non proprio vuota, ma povera. Della rosa 2023-2024 ci sarebbero ancora 9 soli giocatori sotto contratto. A questi si aggiungeranno i calciatori di proprietà al rientro da prestiti, ma non è detto che lo facciano tutti, visto che ce ne sono quattro sulle quali sono ancora in piedi le opzioni. Un parco calciatori dai 16 ai 20 elementi in tutto. Ma di questi, c'è da vedere quanti resteranno, quanti verranno messi in lista di partenza e quanti avranno richieste sul mercato da valutare. Partendo da quelli che hanno appena concluso il campionato di serie B, se ne devono togliere tre che vanno in scadenza di contratto il 30 giugno e 16 che vanno via per fine prestito. Rimarrebbero di proprietà due portieri, tre difensori e quattro centrocampisti.

Per la porta, ci sono Antony Iannarilli e Denis Franchi. Il secondo si conta di riconfermarlo, ma il primo potrebbe avere richieste sul mercato dopo una stagione nella quale è risultato tra i migliori di tutta la serie B. I tre difensori sono Marco Capuano, Gabriele Boloca e Tiago Casasola. Il capitano si dice pronto a restare, così come la Ternana intende tenere il rumeno. Per l'argentino, invece, c'è da vedere quali saranno le sue intenzioni e cosa dirà il mercato. Stesso discorso per il centrocampista Gregorio Luperini, che come Casasola ha il contratto fino al 2026 ma potrebbe avere richieste a fronte anche di offerte succose. Gli altri centrocampisti sono Federico Viviani, Jakub Labojko e Kees De Boer. Sui primi due c'è da fare delle valutazioni, mentre l'olandese è in scadenza il 30 giugno ma sono maturate le condizioni per far scattare il prolungamento. Solo nove, dunque. E non tutti ad oggi sicuri di esserci pure nella prossima stagione.

Poi la situazione dei prestiti. Rientrano di sicuro il portiere Alessandro Morlupo, il difensore Luka Bogdan (l'Ascoli non lo riscatterà), il centrocampista Francesco Di Tacchio e quattro attaccanti che sono Gabriele Capanni, Pietro Rovaglia, Ottavio Gabriele Garau e Alfredo Donnaruma. Quest'ultimo però, dovrebbe essere solo di passaggio, in quanto difficilmente verrà riconfermato. Si parla di un incentivo all'esodo, se non arrivassero offerte congrue da altre società. Infine, ci sono quattro prestiti con il futuro ancora da valutare, tra opzioni e condizioni. Niccolò Corrado torna dal Modena ma la sua posizione va definita con l'Inter che ha il diritto di recompera, su Alexis Ferrante c'è il diritto di riscatto per il Benevento che diventerebbe obboligo se i sanniti andassero in serie B, su Bruno Martella c'è il diritto per la Feralpisalò, mentre per Mame Ass Ndir c'è l'opzione esclusiva di riscatto per l'Alessandria. Chiunque sarà il direttore sportivo, che resti Capozucca o ne arrivi un altro, ci sarà anche da cominciare a compilare il nuovo mosaico. Partendo da questi pezzi.