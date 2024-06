Ennesima spaccata in centro a Terni, colpita la Fonte della Carni scelte di piazza del Mercato

TERNI –Ennesima spaccata in centro, in piazza del Mercato, ai danni della “Fonte della carni scelte”. Una delle pochissime attività che hanno resistito al degrado di quella parte vitale del centro cittadino, che attende da anni di essere riqualificata. Da quando il mercato coperto è stato chiuso e spostato in lago Manni.

Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3, qualcuno si è introdotto nella macelleria. Ha rotto la vetrata nel punto in cui si trova la cassa ed ha portato via il cassetto. «Vuoto, per fortuna» - hanno detto i titolari. «Invece si sono portati via le pizze di formaggio e qualche altro alimento confezionato». Un danno ingente per un bottino magro. Un danno che comunque non ha ostacolato l’apertura del negozio: «Andiamo avanti. Ma in questa parte di città, ormai, non viviamo tranquilli. I furti sono all’ordine del giorno».