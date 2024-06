Lunedì 3 Giugno 2024, 10:04

Pronti via, iniziano gli ultimi cinque giorni di campagna elettorale. La sfida di Perugia è calda, non meno di quelle a Foligno, Gubbio, Bastia, Orvieto, Castiglione del Lago e Marsciano cioè le città sopra i quindicimila abitanti in cui per scegliere il sindaco si può anche arrivare al ballottaggio. Cinque giorni da vivere tutti d’un fiato prima della due giorni di urne aperte, sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. Si vota anche per le elezioni europee, ma le sfide per i sindaci prendono, come è ovvio, molto di più. A Perugia qualche incrocio tra i candidati alla successione di Andrea Romizi in occasione di faccia a faccia in tv e manifestazioni ufficiali. Ieri mattina ai Giardini del Frontone, per esempio, per la Festa della Repubblica c’erano Margherita Scoccia (centrodestra e civici), Vittoria Ferdinandi (centrosinistra e civici) e Massimo Monni (Perugia Merita). Non avvistati Davide Baiocco e Leonardo Caponi. Oggi, invece, nell’ambito dell’iniziativa “Un Albero per Perugia”, i candidati sindaco si incontrano (anche con gli studenti), in nome della sostenibilità e della salvaguardia ambientale: appuntamento alle 15 al Campus dell’università per Stranieri in piazza Spitella. Poi incroci per i faccia a faccia in tv e le strade si dividono, tra una ricorsa e l’altra. L’agenda di Margherita Scoccia dice, per esempio, che mercoledì sarà presente alla chiusura di sette candidati delle sue liste, il giorno dopo presenzierà a 4 eventi. Per il centrodestra e civici (otto liste per Margherita Scoccia) chiusura della campagna elettorale al Barton Park venerdì alle 18,30, un evento annunciato da tempo dopo la prima all’Auditorium di San Francesco al Prato e la presentazione delle liste al Capitini. Vittoria Ferdinandi oggi incontra l’Ordine dei Medici. Alle 17,30 è annunciata a San Sisto ai Giardini dell’Arcadia per l’iniziativa di Verdi e Sinistra con Nicola Fratoianni, Roberto Salis, Elisabetta Piccolotti e Pierluigi Vossi. Domani prevista la presenza della candidata sindaco alle 16 a San Sisto per l’iniziativa del Pd con Pierluigi Bersani. Alle 19 incontro sull'ambiente a Ponte Felcino. Chiusura della campagna elettorale in piazza IV Novembre con un evento della coalizione. Da decidere ancora l’orario d’inizio.

Massimo Monni (Perugia Merita) oggi alle 11 incontra l’ associazione Perugia in Centro all’hotel Priori Secret Garden, alle 21 assemblea sul Brt, nella Sala Aap Tre torri a Castel del Piano. Domani incontro con il personale dell’Università e cena con il personale sanitario all’hotel Tevere Ponte San Giovanni; mercoledì(ore 21) incontro a Colle Umberto. Monni, giovedì, incontrerà (ore 18, in via Cotani) gli atleti di varie discipline sportive per discutere delle problematiche degli impianti sportivi di Perugia. Venerdì prima della chiusura a La Bruna (ore 20), dalle 16 evento “In Cammino verso il Centro”, visita ai luoghi dell’acropoli con presenza Roberto Giachetti (Italia Viva): cammino da via Monteripido a piazza Grimana per poi proseguire verso piazza IV Novembre, corso Vannucci fino alla Rocca Paolina.

Leonardo Caponi(Perugia contro la guerra e neoliberismo-Pci) domani organizza un incontro con Fiammetta Cucurnia, moglie del giornalista e commentatore Giulietto Chiesa. Appuntamento alle ore 17,30 alla Sala Falcone e Borsellino, Palazzo della Provincia in piazza Italia. Oltre a Caponi interverrà Nidal Abu Qweider, medico palestinese, capolista della lista che appoggia la corsa dell’ex senatore. Caponi chiuderà al campagna elettorale venerdì alle 17,30 in piazza della Repubblica. Per Davide Baiocco (liste Forza Perugia e Alternativa Riformista-Italexit) oggi alle 18 appuntamento al parco Bellini a Ponte San Giovanni, domani sempre alle 18 in via dei Filosofi e giovedì (stessa ora) alle scalette dell’Acquedotto. Ancora da decidere l’eventuale chiusura della campagna elettorale di venerdì.