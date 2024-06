Terni. Droga e alcol tra i minorenni, in 45 al pronto soccorso in un anno ed è un dramma al femminile. Il primario Giorgio Parisi: «Non abbiate paura a farvi aiutare»

TERNI «I giovani ternani devono sapere che in qualsiasi tipo di difficoltà psicofisica acuta si trovino non devono avere paura a rivolgersi a noi, ed è importante che la comunità comprenda che il pronto soccorso e il centro d'ascolto psicologico sono spazi di informazione e consulenza affidabili e riservati». Giorgio Parisi è il primario del pronto soccorso di Terni e da quattro anni sta portando avanti un percorso che cerca di essere di supporto per i tanti, troppi, ragazzi che arrivano al Santa Maria dopo aver abusato di alcol o di droghe di ogni. Un progetto chiamato "Lucignolo" non a caso, dedicato a tanti giovani che incontrano, come nella fiaba, un amico che li porta verso gli eccessi. Ma è una battaglia dura da portare avanti, soprattutto a Terni. Non per altro il procuratore capo Alberto Liguori venerdì, prima di lasciare il suo incarico, ha ricordato le morti di Flavio e Gianluca, i due adolescenti ternani uccisi nel luglio 2020 da un mix di metadone e alcol, lasciandosi andare ad una frase cruda ma reale: «Purtroppo da allora ha detto amaramente il procuratore capo dopo quelli morti tragiche nulla sembra essere cambiato». Ed i dati purtroppo gli danno e ragione e sono sempre più drammatici e parlano di un fenomeno in crescita. Pochi giorni fa sono stati soccorsi due ragazzini di appena 14 anni che avevano bevuto super alcolici (uno di loro ha fatto uso anche di droghe leggere) poco prima di entrare a scuola tanto da finire al pronto soccorso, mentre nei giorni successivi il questore ha sospeso la licenza per 15 giorni ad un bazar gestito da stranieri in via Cavour che ha venduto super alcolici ad almeno tre studenti minorenni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti certificati dalle analisi cliniche effettuate: «Il fenomeno analizzato da un punto di vista dei consumi è forte in aumento - dice Giorgio Parisi - preoccupa soprattutto l'incremento nella fascia giovanile che passa dal 18 per cento al 28 per cento, con un aumento dell'uso di cannabinoidi sintetici e di nuove sostanze psicoattive ma il dato nuovo e rilevante è quello osservato tra le studentesse di 15 e 16 ani che presentano prevalenze di consumo ugualio superiori ai coetanei proprio per quanto riguarda l'uso di cannabinoidi, cocaina e opiacei». Dato che si va a sommare al consumo di psicofarmaci senza prescrizione medica da sempre appannaggio tipicamente femminile.Una battaglia, come detto, sempre più difficile: «Purtroppo oggi tutto è più complicato perché sono in circolazione troppe sostanze di cui non si conosce la composizione - dice ancora il dirigente medico Giorgio Parisi- le droghe comuni vengono tagliate con sostanze che amplificano gli effetti e spesso gli stessi ragazzi non hanno idea di cosa abbiano assunto».Liguori ha parlato anche della presenza a Terni della droga degli zombie, senza però dare troppe informazioni, se non che sarebbe stata trovata durante una perquisizione a casa di un pusher: «Posso annunciare -dice ancora Parisi - che in insieme all'azienda ospedaliera stiamo predisponendo la possibilità, in casi sospetti, di analizzare la presenza del fentanyl nel sangue perché è davvero importante che questo avvenga in tempi rapidi, ma ancora non ci sono mai stati casi conclamati, almeno a Terni».