Terni, tutto pronto per la quinta edizione della rassegna Baravai Anfiteatro Romano

Terni- Il Baravai è pronto a tornare come protagonista indiscusso dell'estate ternana. Si inizia giovedì 6 giugno quando aprirà il giardino antistante l' Anfiteatro Romano, che invece aprirà i battenti giovedì 13 giugno con "Teenage Dream". L'evento, sold out già da tempo, inaugura l’attesa quinta edizione di Baravai Anfiteatro Romano di Terni.

La rassegna, organizzata dalla Cooperativa Le Macchine Celibi, dopo aver registrato lo scorso anno oltre 100.000 presenze, tornerà ad ospitare nomi di alto livello della scena nazionale e internazionale. "Baravai è una bellissima macchina in continua evoluzione - ha detto Carlo Terrosi, presidente della Cooperative Le Macchine Celibi - Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e felici di questa direzione artistica dalla visione dinamica e fresca che porta nella città di Terni intrattenimento di qualità per un pubblico molto eterogeneo". "Credo che la forza di questo progetto stia soprattutto nel fatto che le persone si sentano a casa, che riconoscano i nostri spazi come luoghi sicuri, luoghi di cura e divertimento. Parallelamente ci impegniamo, di anno in anno, a metter su una programmazione artistica contemporanea e trasversale, al passo con i tempi scovando nuove proposte emergenti interessanti e nomi di successo del panorama nazionale e internazionale"- ha continuato il direttore artistico Michele Giontella.

Il giardino si aprirà il 6 giugno con uno degli eventi più amati del giovedì in città: il Karaoke del Baravai. “Per noi ogni volta è come la prima volta, racconta l’organizzazione. E allora apriamo di giovedì perchè il giovedì è il giorno che ci piace di più per i nuovi inizi.” Dalle 22, ingresso gratuito, con Baravai dj set a chiudere la serata. Il giorno successivo, venerdì 7 giugno, il live dei Gazebo Penguins, band che si divide tra Correggio e Zocca. Dalle 22.00, sempre ad ingresso gratuito, presentano il loro repertorio di cui fanno parte canzoni entrate in varie classifiche della musica rock/emo più importante degli ultimi anni. A seguire, sabato 8 giugno, due dj set vedranno in consolle Orchestra Moderna e Federico Cassetta.

A dare il via invece alla rassegna sul main stage è Baravai Music, dal 13 al 16 giugno, la prima delle tre sezioni in cui è diviso il cartellone degli eventi principali.

Si parte il 13 giugno con il sold out di Teenage Dream: una festa anni 2000, che è nata nel 2023 organizzando subito in fila 130 date nei più grandi live club e arene estive d’Italia e diventando virale sui social con oltre 200 milioni di visualizzazioni su TikTok e più di 170mila followers su Instagram in pochi mesi. Venerdì 14 giugno tocca a Lo Stato Sociale e, in apertura, il live di Matteo Alieno, direttamente da XFactor: autore, polistrumentista e producer tra le proposte più interessanti del cantautorato romano e italiano. Sarà sul Main Stage con un concerto ad ingresso gratuito fino a raggiungimento capienza massima. Sabato 15 giugno appuntamento con gli Zero Assoluto. Ultima serata con gli Ex Otago, freschi di pubblicazione del nuovo album Auguri. La band genovese chiude il calendario di Baravai Music domenica 16 giugno con un concerto sempre ad ingresso gratuito.

Mentre il giardino continua a rimanere aperto e attivo, a completare la programmazione sul main stage, il cartellone di Baravai riprenderà con Baravai Comedy, la sezione dedicata agli spettacoli e alla stand up comedy, in programma dal 25 al 28 luglio.

Si comincia giovedì 25 luglio con l’influencer culturale, star dei social, Edoardo Prati che sceglie alcuni dei più suggestivi palcoscenici estivi per proporre “Aspettando Cantami d’amore”, una versione “in divenire” del suo primo spettacolo “Cantami d’amore” che debutterà in autunno. Si prosegue il giorno successivo, 26 luglio, sempre sul main stage, con Valerio Lundini & i Vazzanikki. Un ritorno a Baravai, dopo il 2021, per Lundini, questa volta con i Vazzanikki a presentare “Innamorati della vita tour", spettacolo tra musica e comedy che prende il nome dal loro nuovo attesissimo album in uscita in estate. Sabato 27 luglio grande attesa per Sabina Guzzanti con il suo nuovo spettacolo “Liberidà liberidì”, un monologo in cui confluiscono politica, lavoro e tecnologia accompagnati dalla vena ironica che contraddistingue la satira dell’attrice. Lo spettacolo di Marco Travaglio chiude il cartellone domenica 28 luglio: il giornalista, saggista e opinionista italiano racconta sul palco, nel consueto stile satirico “I migliori danni della nostra vita - Seconda Stagione”. "Per Baravai Comedy abbiamo fortemente voluto - ha aggiunto Alina Razmerita, direttrice organizzativa Le Macchine Celibi - che ci fosse la possibilità di abbonarsi a tutti e quattro gli appuntamenti ad un prezzo contenuto di 50 euro per un intero cartellone di spettacoli di primo livello. Proseguirà, inoltre la programmazione al B Side che presenterà spettacoli e contenuti culturali per adulti e bambini da giugno a settembre".

Dal 29 al 31 agosto è la volta di Letz Festival, sezione che guarda all’elettronica e all’underground italiani e internazionali. Il programma si apre il 29 agosto all’insegna della rinnovata collaborazione, per il terzo anno, con Dancity Festival che porta sul palco di Baravai i dj set di Whitemary e Orchestra Moderna con Juan Pedro. Completa la scaletta della serata Ze in the Clouds. Si aggiungono, come headliners, due regine assolute del dancefloor internazionale ossia HAAi (DJ) ed Elkka (DJ), in consolle il 30 agosto per una serata che vede in line up anche l'artista italiana Bluem. Chiude il cartellone l’atteso appuntamento, già annunciato, con Apparat (DJ) il 31 agosto per l’unica data nel Centro-Sud Italia del musicista tedesco, da quasi due decenni tra i protagonisti di spicco della musica elettronica contemporanea. In apertura Il Quadro di Troisi con l’ultimo album, La commedia.

Anche nella quinta edizione di Baravai moltissimi appuntamenti sono ad ingresso gratuito, scelta che Le Macchine Celibi, in collaborazione con Letz, rivendica sin dalla prima edizione. Con il nuovo claim “Spazi senza confini”, i primi nomi dell’edizione 2024 confermano una proposta artistica volutamente trasversale, rivolta a un pubblico eterogeneo, ma con una particolare attenzione al mondo artistico e comunicativo più innovativo e contemporaneo.

Un festival nel festival che, come si è registrato nel 2023, rafforza il turismo culturale e quello di prossimità attirando, al contempo, i festival lover a scoprire Terni e i dintorni: dalla Cascata delle Marmore al Lago di Piediluco con le sue storie, ai borghi medievali della Valnerina ternana fino al sito archeologico di Carsulae.

"Ci tengo a dire che grazie al lavoro fatto da Baravai e dalla Cooperativa Le Macchine Celibi, perchè le persone tendono a rimanere più volentieri a Terni in estate, nonostante le temperature che può toccare la nostra città - ha proseguito Michela Bordoni, assessore alla Cultura Comune di Terni.

Per la nostra amministrazione è un grande progetto quello che stanno portando avanti queste due realtà: non è stato semplicemente un successo degli esordi, ma anzi si sta confermando di anno in anno una manifestazione di alto profilo che permette alla comunità locale di partecipare a grandi eventi rimanendo in città, anche nei mesi più caldi e, allo stesso tempo, riesce ad attrarre pubblico che arriva da fuori".