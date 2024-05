Terni, come l'ecosistema digitale influenzerà le nostre vite,se ne parla in bct

Venerdì 24 maggio, caffè letterario ore 17.00, per il ciclo Letteratura e scienza incontro con Giovanni Solimine, autore di “Cervelli anfibi, orecchie e digitale”, Aras edizioni 2023. Interviene Sandro Cuzzucoli.

«L’ecosistema in cui viviamo è divenuto digitale cambiando il paradigma delle nostre esistenze e, con esse, i sistemi di apprendimento, di informazione, i modi di leggere. La comunicazione scritta sta perdendo la sua centralità per far posto a nuovi stili conoscitivi, dove oralità e immagine sembrano predominare. Radicali saranno gli effetti che riguarderanno il mondo dei libri, delle biblioteche, lo stesso mercato editoriale. Siamo già dentro un esercizio di futuro, aiutati dal fatto che il futuro è già cominciato, ma per affrontarlo sapientemente avremmo bisogno di un “cervello anfibio”, capace di orientarsi con fluidità ed eguale padronanza tra digitale e analogico», dice Giovanni Solimine. E’ professore emerito all’Università di Roma Sapienza, si occupa di editoria e lettura, di consumi digitali e delle dinamiche della partecipazione culturale. E’ presidente della Fondazione Bellonci-Premio Strega e dell’Istituzione Biblioteche Centri Culturali del Comune di Roma.

