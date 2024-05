Terni, sarà proiettato in biblioteca il docufilm girato dai detenuti di Sabbione e dagli studenti del professionale Pertini

L’ istituto professionale Sandro Pertini ed il centro Cpa,centro per adulti, in sinergia con la direzione della Casa Circondariale di Terni ha coordinato in carcere un progetto finanziato dalla Cassa delle Ammende che ha permesso a circa 80 detenuti di frequentare percorsi di orientamento professionale e di fare esperienze di lavoro interno. Uno dei risultati del progetto è un docu-film, “Vie di fuga” scritto, girato e montato dalla docente Michela Carobelli insieme ai detenuti di Sabbione.

Il film verrà presentato nella biblioteca comunale domani 7 maggio alle 16, nella sala Caffè Letterario.