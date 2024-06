Perugia, il Pride sfila per il centro: «Siamo più di diecimila»

Il Pride sfila per le strade di Perugia ed irrompe, con veemenza e senza chiedere alcun permesso, nella campagna elettorale cittadina. Lo fa con gli slogan, con le rivendicazioni, anche con le critiche urlate contro tutti, dal governo al sindaco, ai candidati del centrodestra. Un corteo che, quest'anno, non ha potuto sfilare per piazza IV Novembre, per motivi di ordine pubblico, legati soprattutto alle elezioni. Ma che, appunto, non ha rinunciato a schierarsi, a prendere una posizione chiarissima. Del resto, la candidata sindaca del centrosinistra, Vittoria Ferdinandi, ha manifestato - come prevedibile - con il pubblico arcobaleno di questo evento, che ogni anno porta in piazza chi vuole battersi per i diritti della comunità Glbt. E in strada, “scortati” da un discreto numero di agenti in divisa, non ci sono soltanto i ragazzi e le ragazze gay e lesbiche, le drag queen e le persone trans. Ecco, infatti, gli universitari, alcuni stranieri, qualche turista incuriosito da quell’onda colorata, e le famiglie eterosessuali, arrivate con tanto di bambini al seguito. E' vero, molti sono delle “famiglie arcobaleno” - quindi famiglie formate da due genitori dello stesso sesso -, ma tanti sono scesi in piazza per solidarietà con una comunità che rivendica pari diritti.

GLI APPELLI DAI CARRI

«Per favore, non strappate i manifesti della Scoccia», urla un ragazzo dal carro della Cgil – munito di djset, anche se gli slogan contro la candidata del centrodestra si sprecano. «Scoccia, ci hai scocciate», diceva pochi minuti dopo lo stesso ragazzo. Appuntamento alle 15 all'Arco etrusco, anche se il corteo inizierà a muoversi dopo circa un'ora, per via Pinturicchio, via XIV Settembre, Tre Archi, Via Marconi, Via Masi e Viale Indipendenza, concludendosi con gli interventi finali dal palco dei Giardini Carducci. «Siamo più di 10mila», urlano gli organizzatori, capitanati da Stefano Bucaioni, presidente Omphalos e portavoce Umbria Pride, il cui claim, quest'anno, è «Guastafeste», lo slogan che apriva il corteo. «Scendere in piazza quest'anno è ancora più importante - sostiene Bucaioni - perché viviamo in un paese dove se una personalità se ne esce con espressioni violente, omofobe e sessiste, invece di ricevere una forte condanna unanime e trasversale viene candidato al parlamento europeo. Noi vogliamo un sindaco che pensi alle buche ma che garantisca anche pari diritti a tutti e tutte». I cartelli prendono di mira la premier, ma anche la chiesa. Cinquanta le associazioni che hanno aderito alla manifestazione: da Legambiente alla Cgil e alla Uil, fino agli studenti medi e all'Udu, mentre per la politica ci sono solo i Dem, il Movimento 5 stelle, Volt e Alleanza Verdi e Sinistra. Da Roma, per Avs, ecco in trasferta il parlamentare Massimiliano Smeriglio, insieme alla delegata del sindaco Roberto Gualtieri per i diritti Glbt, Marilena Grassadonia. «Partecipiamo a questo meraviglioso corteo perché è in coerenza con lo slogan della nostra campagna elettorale: 'Ogni cittadino e ogni comunità'" – dice la Ferdinandi, che qui dimostra di essere di casa, regalando selfie e abbracci a tutti e tutte - Alla radice della nostra visione politica c'è innanzitutto il rispetto per la dignità di ogni persona, intesa nella sua irriducibile unicità.

E allora se 'Perugia è di tutti' come dice anche Margherita Scoccia, noi siamo qui per praticare un'idea reale di città davvero rispettosa di tutti, che sa riconoscere e valorizzare le diversità, che è capace di includere e di non lasciare indietro nessuno. Una piazza dei diritti non può essere considerata una piazza divisiva». Divisioni che sono emerse – purtroppo come ogni anno – sui social network: decine di insulti hanno accompagnato, nei giorni scorsi, i post degli organizzatori sull'Umbria Pride.

La Ferdinandi, poi, annuncia: «Se sarò eletta, darò il patrocinio della città a questa manifestazione». C’è anche Tommaso Bori, segretario regionale dem: «Abbiamo aderito a questo corteo, come già fatto dal Pd nazionale e dalla segretaria Elly Schlein, con la volontà di ribadire che non esistono cittadini di serie A e di serie B e che i diritti devono essere uguali per tutti. Siamo in piazza per spiegare che il mondo in cui vogliamo vivere è fatto di inclusività, senza disuguaglianze e differenze, in un momento in cui c'è chi torna a parlare di muri, di divisioni e soffia sulla paura». La città saluta la marea colorata, qualcuno si affaccia alle finestre, altri fotografano i giovanissimi. Anche quest’anno il Pride si è fatto sentire.