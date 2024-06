Orvieto, causa maltempo rinviato il corteo storico al 16 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO La pioggia inaspettata ha rovinato tutto , ed era gande l'attesa anche per assistere al Corteo Storico, curato dall'Associazione "Lea Pacini" e giunto quest'anno alla 73esima edizione. Oltre 430 i figuranti che erano pronti a sfilare sotto 30 stendardi, per far sventore oltre 100 bandiere con il passo cadenzato da 44 tamburi e 12 chiarine. Il brutto tempo, ha costretto l'organizzazione decidere di rinviare la manifestazione. Solo una rappresentanza di tamburi e chiarine ha raggiunto il Duomo per omaggiare la reliquia. La nuova data, in considerazione anche del fatto che la settimana prossima si vota per le Europee, è stata individuata in quella di domenica 16 giugno, eccezionalmente alle 17.