Concerto di Neri Marcorè: «Ho fatto il militare ad Orvieto»

Montecastrilli - Nell’ambito della manifestazione "Spazio casa", mostra mercato organizzata da Confartigianato Terni, si è esibito Neri Marcorè. L'attore, rispolverando la vecchia passione giovanile per la musica, ha messo in scena lo spettacolo "Le mie canzoni altrui". Da Bennato a De Andrè, passando per Gaber, l'artista è riuscito a coinvolgere il pubblico presente, oltre mille persone, attraverso un filo rosso che legava la propria vita con l'attualità. Così scherzando anche sui dialetti, dal donca perugino al marchigiano, senza dimenticare il ternano, ha rivelato di aver «fatto il militare ad Orvieto. Lo dico per il mio biografo».