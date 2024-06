Domenica 2 Giugno 2024, 07:45

PERUGIA Il gruppo che fa capo a Claudio Sciurpa non molla il Perugia. Non che la notizia della necessità di attendere l’arrivo dell’omologa dal Tribunale di Perugia sulla ristrutturazione del debito contratto dal club nel periodo-Covid, già concordata e firmata dall’Agenzia delle Entrate, sia stata accolta facendo i salti di gioia. Ma è evidente che da parte di Massimiliano Santopadre non c’è l’intenzione di mettersi a tavolino con chicchessia per parlare della eventuale cessione del Perugia fino a quando non ci saranno certezze assolute rispetto al reale valore del club, privato o meno del 60 per 100 dei debiti. Quando sarà possibile fare il prezzo considerando crediti e debiti reali, insomma, a quel punto sarà possibile anche una trattativa. Il campionato seguito alla retrocessione è stato per tanti motivi, anche ambientali, al di sotto delle aspettative e la piazza resta una polveriera in attesa di novità. Per l’omologa si parla della metà di giugno anche se poi i tempi dei Tribunali sono sempre difficilmente quantificabili.

Intanto però, nonostante il primo appuntamento preso “dopo i playoff” sia saltato, il cosiddetto gruppo umbro, che ha già incontrato Santopadre il 25 aprile scorso per vedere i conti e poi manifestato attraverso il suo portavoce la volontà di acquisire il club («Abbiamo la sostenibilità per rilevare il Perugia», aveva spiegato Sciurpa a Rai 3), sempre attraverso l’ex patron della Rpa di Volley fa sapere di essere comunque intenzionato ad aspettare. «Ho parlato con il mio gruppo – ha spiegato ieri Sciurpa - e abbiamo deciso di attendere. Farò di tutto per aspettare», ha specificato, lasciando intendere che prima di questo annuncio ha consultato tutti i componenti della cordata e anche lasciando capire quanto resti in primo piano la sua passione per i colori biancorossi, la stessa che lo indusse a suo tempo a muovere passi per cercare gli interlocutori giusti allo scopo di aiutare il club, che fosse tramite una sponsorizzazione, l’acquisto di parte delle quote oppure dell’intero pacchetto azionario.

Nel gruppo ci sarebbero altri perugini e dunque tifosi come Sciurpa, imprenditori che in virtù di una passione di lunga durata sarebbero pronti a sacrificare sostanze, in base ovviamente alle proprie possibilità, pur di vedere il Perugia risalire la china, ma non solo. Si parla anche di un imprenditore di fuori che sarebbe interessato alla possibilità di rifare lo stadio. E il gruppo avrebbe inviato anche una manifestazione d’intenti scritta, sia pur ancora priva di una vera offerta. Quanto alla trattativa, al momento opportuno ci sarà tempo e modo di parlare di tutto, dei crediti dovuti da parte della Lega che porterebbero il club ad un sostanziale pareggio di bilancio, nonché della volontà di Santopadre di restare almeno 3-4 anni ancora come sponsor tecnico mantenendo la titolarità dell’Academy, tutte cose cui si sarebbe già accennato durante l’incontro nella sede di Pian di Massiano cui parteciparono anche Sandro Paiano e Thomas Sciurpa, secondogenito di Claudio. Non va dimenticato che Santopadre e Sciurpa sono buoni amici e collaborano da anni e dunque, sempre che le rispettive volontà vengano confermate e ci siano le condizioni per arrivare in fondo, tutti gli scenari da metà giugno in avanti restano possibili. Intanto il Perugia continua a muovere la macchina organizzativa per la prossima stagione, anche per sfruttare il vantaggio – per una volta – di una continuità tecnica grazie alle conferme di Formisano e Giugliarelli e considerando il fatto che di tempo per operare, qualora dovesse arrivare il cambio al vertice, potrebbe non restarne abbastanza.