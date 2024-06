Domenica 2 Giugno 2024, 09:07

PERUGIA - È il primo maggio 2016. Sul verde dello stadio Degli Ornari di Ponte San Giovanni si giocano i play out tra la Pontevecchio e il Cannara: chi vince resta in Eccellenza. Ci sono 400 persone sugli spalti, ricordano le cronache, la tensione è altissima. La squadra di casa è carica, ma all'ultimo minuto un gol degli ospiti condanna la Pontevecchio alla retrocessione in Promozione. Al triplice fischio, esplodono contestazione e rabbia, anche per un fallo pesante che non è piaciuto ai supporter ponteggiani: c'è chi si arrampica sulle reti di recinzione, un dirigente minaccia di licenziare il custode se non apre i cancelli per far accedere i tifosi inviperiti in campo. Il custode dice no e inizia il lancio di oggetti al di là della rete.

Ma non volano bottiglie o accendini, come già da insana tradizione. No. Verso il campo parte direttamente una gragnuola di «pezzi di legno», riporterà il giudice sportivo nel suo dispositivo. Ma in effetti si tratta di veri e propri bastoni. Uno, lungo circa 45 centimetri e largo 10, colpisce alla nuca un giocatore 24enne del Cannara. La botta è forte: quasi sviene in campo e finisce in ospedale: lì per lì se la cava con 15 giorni di riposo per un «trauma cranico non commotivo e cefalea», scriveranno dal pronto soccorso del Santa Maria della misericordia. Ma il giorno dopo il giramento di testa persiste, insieme ai dolori al collo e alla nausea e addirittura emergono preoccupanti problemi di memoria: verrà dichiarato clinicamente guarito solo dopo due mesi, perdendo anche nel frattempo l'ultimo importante appuntamento del campionato. Abbastanza per fare una denuncia alla questura per lesioni aggravate. E se il giudice sportivo condannerà la società al pagamento di un'ammenda di 1.300 euro, con l'inibizione del presidente, Gianni Monsignori, per quasi un anno, sotto processo finisce l'uomo che – secondo alcuni testimoni sentiti dai poliziotti – avrebbe scagliato il bastone in testa al giocatore.

Inizia il procedimento penale a suo carico: si tratta dell'allora allenatore di una squadra del settore giovanile della Pontevecchio, ma nel corso del processo non si riuscirà a dimostrare ogni oltre ragionevole dubbio che sia stata proprio la sua mano a lanciare quel bastone. Gli inquirenti, infatti, hanno ascoltato due testimoni dell'accusa (rappresentata in aula dal vpo Gian Luca Proietti) pronti a giurare sia stato lui, ma ben cinque invece hanno giurato l'esatto opposto. Fino alla sentenza emessa ieri mattina dal giudice Marco Verola, che ha non solo escluso tutte le contestate aggravanti ma ha dichiarato anche il non doversi procedere nei confronti dell'imputato. Dopo 8 anni, infatti, è arrivato il triplice fischio della prescrizione, con il disappunto del giocatore ferito, parte civile con l'avvocato Roberto Tittarelli, e il sollievo dell'imputato. Il cui legale, l'avvocato Giuseppe De Lio, non ha voluto commentare la sentenza, tuttavia esprimendo soddisfazione per questo risultato ottenuto fuori casa. Decisamente in extra time.