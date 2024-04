Terni, coppia di ladri all'Ipercoop: manata in faccia al direttore e spintoni al cliente che cerca di bloccarli

Sono le due del pomeriggio.

TERNI - Sono le due del pomeriggio.

Nell’ipermercato coop di via Gramsci ci sono diversi clienti costretti, insieme ai dipendenti, ad assistere alle gesta di due ladri.

All’uscita vengono fermati dalla vigilanza un ragazzo e una ragazza. Qualcuno si era accorto che poco prima i due si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali e che avevano riempito gli zaini di merce e, come sempre accade, viene chiesto loro se per caso abbiano dimenticato di pagare qualcosa.

La reazione del ragazzo è violenta. Rifila una manata in faccia al direttore del punto vendita e scappa via di corsa.

Il ladro a questo punto viene inseguito da alcuni presenti ma nonostante questo riesce a guadagnare l’uscita. All’esterno è un cliente a cercare di bloccarlo ma lui gli dà uno spintone e sparisce insieme alla complice.

Parte l’allarme al numero unico delle emergenze, in pochi minuti sul posto arrivano i carabinieri del comando provinciale che ora sono al lavoro per ricostruire i contorni della vicenda. Al vaglio, oltre alle testimonianze di chi ha assistito alla scena, ci sono le immagini delle telecamere che sorvegliano l’Ipercoop e che hanno immortalato la coppia, all’opera a volto scoperto. Gli investigatori avrebbero in mano elementi significativi per dare un nome alla coppia di ladri, persone note per altri furti messi a segno in città.

«Sembrava un film» dice una giovane donna che stava facendo la spesa e ha assistito a tutta la scena.

Il furto all’Ipercoop a distanza di poche ore dall’ennesimo raid dei ladri in centro. Lunedì sera, poco dopo le 21, è toccato al negozio di calzature di Francesco Massarelli, in via delle Portelle. I ladri hanno rotto il blocchetto della serranda elettrica, forzato la porta e poi portato via una ventina di paia di scarpe realizzate nei laboratori artigianali.

Poi hanno forzato la porta di un negozio di abbigliamento che sta a pochi metri di distanza ma, disturbati dalla presenza di un passante, sono spariti nel nulla.

«Pochi giorni fa avevano cercato di entrare nel negozio ma non c’erano riusciti - dice Francesco Massarelli - questa zona ormai viene presa di mira senza pietà. Ora, dopo aver riparato i danni che hanno lasciato, allarmeremo bene il nostro locale». Le indagini sono affidate alla squadra mobile, che avrebbe già individuato la coppia che si è messa all’opera la sera di pasquetta.

Alla polizia il compito di far luce anche sul singolare furto andato in scena all’interno del monastero delle clarisse della Santissima Annunziata di Colleluna. La sparizione sarebbe avvenuta durante la veglia pasquale. Da una cameretta del monastero delle suore di clausura si sono volatilizzati un migliaio di euro. La somma era stata messa insieme grazie alle offerte.

Un caso abbastanza delicato sul quale ora stanno indagando gli investigatori della questura ternana.