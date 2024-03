Terni, assalto al negozio di telefonia di piazza Dalmazia: spariti smartphone per 10mila euro

TERNI - I ladri non danno tregua.

Assaltano in poche ore due negozi in centro, una scuola e un appartamento in zona stazione.

Il colpo più grosso è quello messo a segno, nella notte tra venerdì e ieri, nel negozio di riparazioni e assistenza di computer, smartphone, tablet e vendita di telefonini nuovi e usati Genius Lab di via Botticelli.

Il bottino supera i diecimila euro e ora è caccia al ladro col volto coperto che si vede all’opera nelle immagini girate dalla telecamera che sorveglia il negozio.

Il blitz da Genius Lab, che si trova nel cuore della movida, poco prima delle quattro di mattina.

Il malvivente, sicuramente con l’aiuto di complici che però non sono stati immortalati dalle telecamere, riesce a forzare la serranda elettronica creando un piccolo varco.

Entra e punta dritto alla cassa, arraffa tutti i contanti che ci sono per un totale di ottocento euro e poi si mette a svuotare tutte le vetrine dove sono in mostra gli smartphone di ultima generazione. Infila il bottino in un sacco a poi sparisce nel nulla.

Ad accorgersi del furto e dei grossi danni provocati per metterlo a segno il titolare del negozio al momento della riapertura. Non ha potuto fare altro che chiamare i carabinieri, che ora stanno indagando, e il fabbro per sistemare la serranda e proteggere il negozio.

E’ di qualche prima l’assalto nel centro di acustica “Ci senti” di corso Vecchio, già visitato dai ladri per due volte in pochissimi giorni.

Il titolare, per proteggersi dopo i primi due furti compiuti sempre di notte e nel giro di 48 ore, ha fatto installare il sistema anti ladri che spara la nebbia. Uno dei meccanismi che, dove c’è, si mostra efficace.

A mezzanotte e mezza, quando i malviventi hanno forzato per la terza volta la porta d’ingresso del centro di acustica, sono stati investiti dalla fitta nebbia che li ha costretti alla fuga. Gli investigatori avrebbero in mano qualche elemento utile per poter far luce sulla serie di furti ai danni di “Ci senti”.

Come se non bastasse tornano all’opera, nei giorni in cui le lezioni sono sospese per le festività pasquali, anche gli scassinatori dei distributori automatici di snack e bevande all’interno delle scuole. Quattro mesi fa, dopo una decina di colpi messi a segno con le stesse modalità, i carabinieri incastrarono due ternani pregiudicati ma i ladri delle macchinette tornano al lavoro con prepotenza. Nella notte tra venerdì e ieri sono riusciti ad entrare nei locali del liceo artistico Metelli di via Benedetto Croce, dove hanno scassinato i distributori automatici per portar via le monete che contenevano.

Sul posto la polizia per le indagini. E’ di queste ore l’ennesimo furto in casa in centro. Preso di mira un appartamento di via Cannizzaro, una traversa di piazza Enrico Fermi. I ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per introdursi nella casa a poca distanza dalla stazione ferroviaria e portar via oggetti d’oro per un valore di un migliaio di euro.