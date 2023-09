Ternana, dietrofront: Viviani arriva

Alla fine, quel matrimonio si farà. Quello che sembrava non si avesse da fare. La citazione di Manzoniana memoria, stavolta, non arriva dalle zone del Lago di Como, ma da 130 chilometri da lì. Da Brescia. E' il matrimonio (in senso figurato, si intende) che si sta per celebrare tra la Ternana e il centrocampista Federico Viviani. Proprio come nel romanzo di Alessandro Manzoni, si arriva fino al "sì" dopo alcuni ostacoli da superare. In questo caso, niente bravi, nè signorotti prepotenti, nè pestilenze. Semplicemente, bastava trovare un accordo. Quell'accordo che era invece mancato all'ultimo giorno di calciomercato ufficiale, il primo settembre. L'affare presupponeva già allora uno scambio per portare in rossoverde Viviani e mandare al Brescia Fabrizio Paghera e Mattia Proietti. Proprio quest'ultimo, però, non avava accettato il trasferimento, bloccando tutta l'operazione. Ma a lasciare aperto il margine, è stata la proroga di mercato, fino a venerdì 8 settembre, ottenuta dal Brescia, così come dal Perugia, dal Lecco e dalla Casertana, in quanto non sicure del campionato da disputare prima della sentenza del Consiglio di Stato del 29 agosto. Dunque, scambio col Brescia ancora possibile anche per la Ternana. E lo scambio, alla fine, si fa. Accordo raggiunto tra tutti, tanto che Viviani potrebbe già oggi pomeriggio allenarsi con il gruppo di Cristiano Lucarelli. Si mormorava di un concretizzarsi dell'operazione anche con la sola partenza di Paghera, pronto ad andare a giocare a un passo da casa, essendo lui proprio del bresciano. Invece, alla fine anche Proietti pare si sia deciso ad accettare. C'è voluto, qui, un lavoro di diplomazia e convincimento con il quale si è arrivati alla soluzione trovata dalla Ternana e dal direttore sportivo Stefano Capozucca da una parte e da Proietti e il suo entourage dall'altra. Anche perché per il centrocampista non c'erano più nemmeno i margini per un prolungamento di contratto, così come era rimasto fuori dalle convocazioni (come Paghera) in occasione di Ternana-Bari. Per Viviani si spalancano, così, le porte della Ternana. Era arrivato a Terni già nelle ore precedenti alla chiusura ufficiale del calciomercato. mercoledì 30 agosto era in città per le visite e per assistere in serata alla partita con la Cremonese. Anche domenica 3 settembre è stato visto da più di qualcuno di nuovo allo stadio, sugli spalti, durante Ternana-Bari. Viviani arriva a titolo definitivo, per un contratto di tre anni. Riguardo a Paghera e a Proietti, il primo ha accettato il trasferimento a titolo definitivo, mentre per il secondo è servito cercare anche le possibili soluzioni per arrivare alla definizione della formula poi messa in atto. Il mercato della Ternana potrebbe non essere nemmeno finito qui. La caccia agli svincolati potrebbe ancora portare un altro centrocampista. C'è un calciatore, straniero, con il quale si è in contatto da giorni e che verrebbe, se si concretizzasse tutto, a prescindere da Viviani. Ma c'è anche la pista degli ex della Reggina Lorenzo Crisetig e Joel Obi. Un altro nome venuto fuori è quello dell'attaccante Damir Ceter, ex Bari. Ma su di lui ci sono anche Brescia e Feralpisalò.