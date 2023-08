Ternana, svelata la terza maglia ispirata a San Valentino

Giovedì 31 Agosto 2023, 20:10

La Ternana ha presentato anche la terza divisa di gioco per la stagione 2023-2024 in serie B. La presentazione è avvenuta nel museo diocesano di Terni e c'è un motivo preciso, in quanto la maglia è ispirata proprio a un tema religioso, quello del Patrono della città e dell'amore, San Valentino. La maglia è di colore azzurro e sono riconoscibili nelle sue linee dei cuori e anche un'immagine del Santo, secondo la tradizione sepolto a Terni dopo il martirio avvenuto in epoca romana e anche vescovo della città per tanti anni. Nel video di Paolo Grassi, andiamo a scoprire questa terza divisa di gioco della squadra rossoverde e i suoi particolari.