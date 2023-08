Per Pyyhtiä, filandese della Ternana, arriva la chiamata nella sua nazionale Under 21

Arriva la convocazione in Nazionale per un calciatore della Ternana. E' il giovane centrocampista Niklas Pyyhtiä. Per lui, è arrivata la chiamata per la rappresentativa Under 21 della Finlandia. Il commissario tecnico della selezione finnica, Mika Lehkosuo, lo ha chiamato per disputare due partite valevoli per le qualificazioni alla fase finale dell'Europeo Under 21. Il giocatore lascerà Terni nella settimana in cui la serie B è ferma per via degli impegni che hanno anche le nazionali maggiori. Dunque, la cosa non peserà sul gruppo di Cristiano Lucarelli. Il 7 settembre, con la nazionale finlandese, affronterà in amichevole i parietà dell'Islanda e il 12 settembre quelli della Svizzera in gara ufficiale. Tra l'altro, sarà pronto ad essere convocato anche nelle due successive settimane dedicate alle nazionali, a metà ottobre e a metà novembre, quando si giocheranno altri incontri delle qualificazioni alla competizione Under 21 continentale e la Finlandia affronterà Albania, Romania, Svezia e Armenia. Pyyhtiä, classe 2002, in prestito secco alla Ternana dal Bologna, ha anche già esordito in serie B con la maglia rossoverde, nella partita poco fortunata con la Sampdoria del 19 agosto 2023 alla prima giornata di campionato, vinta per 2-0 dai blucerchiati liguri. Il calciatore finlandese è stato inserito da Lucarelli dal primo minuto del secondo tempo, al posto di Filippo Damian ed ha risposto anche con una buona prestazione.