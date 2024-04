Ruzzolone: a Fabro in 250 si sono sfidati nella gara nazionale a coppie

Duecentocinquanta partecipanti, per tre categorie, tanti quelli che si sono sfidati a Fabro nella due giorni della gara nazionale di lancio del ruzzolone a coppie, disciplina riconosciuta dalla Figest, la Federazione italiana giochi e sport tradizionali.

La manifestazione sportiva, organizzata dall’associazione Ruzzolone di Fabro, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune, si è svolta sulle piste cittadine e ha visto assegnare premi dalla prima alla quarta coppia classificata. Si è trattato di una manifestazione sportiva ma anche di un'occasione di condivisione. Diversi, infatti, i momenti di svago con cena sociale, serenate, stornelli, musica folk e balli.

Per la categoria A al primo posto si è piazzata la coppia formata da Alessandro Casini ed Enrico Palladini della società Casa Venturelli di Modena, al secondo posto Maramigi e Filippo Maramigi della società Bosco di Perugia e al terzo posto Fausto Fattorini e Fausto Serranti della società sportiva Migliano di Perugia.

Per la categoria B l'oro è andato alla coppia formata da Corrado Caselli e Davide Caselli della società Colombaia di Reggio Emilia, l'argento a Riccardo Sani e Nicolas Sani della società Sangemini e il bronzo a Giovanni Luciani e Simone Morelli della società Fornole di Terni.

Infine per la categoria C primo posto per la coppia formata da Domenico Tondi e Pietro Pedroni della società sportiva Montese di Bologna, secondo per Manlio Natalizi e Marcello Cellini della società La Selva di Terni e terzo per Stefano Antoni e Luca Beneventi della società Monzone di Modena.

Da segnalare che le coppie seconde classificate nelle categorie A e B, erano formate da padre e figlio a conferma che il gioco del ruzzolone viene tramandato di generazione in generazione.

Il prossimo appuntamento a carattere nazionale è previsto per il weekend che va dal 21 al 23 giugno: sulle piste di Todi e Piedicolle, in provincia di Perugia, si svolgeranno i Campionati nazionali a squadre, e nella giornata di venerdì 21 si terrà a Todi la seconda edizione della “Gara Elite”, una competizione individuale che metterà a confronto i 32 migliori giocatori d’Italia di categoria A.