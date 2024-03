Giovedì 28 Marzo 2024, 15:46 - Ultimo aggiornamento: 16:47

FABRO - Un anno e mezzo fa ha messo a segno una rapina a Ravenna.

Su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare della corte d’appello di Bologna ma da mesi era latitante.

Era ancora minorenne quando fece la rapina e nonostante sia stato messo più volte in comunità era riuscito a fuggire facendo perdere le tracce.

La latitanza del giovane straniero, ora 18enne, è finita alla stazione ferroviaria di Fabro, dove è stato fermato dai carabinieri e arrestato.

I militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di Orvieto l’hanno fermato per un normale controllo. Gli hanno chiesto i documenti ma lui ha detto di non averli con sé.

Ai carabinieri ha fornito false generalità ma loro si sono insospettiti ed hanno voluto approfondire la questione.

E’ stato portato nella sede della compagnia orvietana e sottoposto ai rilievi fotografici e dattiloscopici. Accertamenti che hanno permesso di far emergere l’identità del neo maggiorenne.

Per lui sono scattate le manette in esecuzione del provvedimento di arresto della sezione penale per minorenni della corte d’appello di Bologna. E’ rinchiuso nell’istituto penale per minori di Firenze.

«Il procedimento - precisa una nota del comando provinciale dell’arma - è attualmente pendente in fase di indagini e l’effettiva responsabilità della persona destinataria della misura cautelare sarà vagliata nel corso del processo. Non si escludono - si legge ancora - ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore della persona sottoposta ad indagini».