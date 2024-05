Scomparso da casa nel Napoletano da giorni, 44enne ritrovato a Fabro

Scomparso da alcuni giorni nel Napoletano, è stato ritrovato a Fabro. L'uomo, un 44enne, si era volontariamente allontanato dalla propria abitazione facendo perdere le proprie tracce e destando grande preoccupazione tra familiari e amici.

Ieri mattina è stato notato da un cittadino di Fabro che lo ha riconosciuto per un appello trasmesso dal programma "Chi l'ha visto?". L'abitante di Fabro era stato avvicinato, infatti, all'interno di un bar da un uomo che, con frasi perlopiù sconnesse, aveva chiesto delle monete e una sigaretta e poi aveva detto di trovarsi in zona per cercare lavoro, allontanandosi subito dopo in direzione della stazione ferroviaria.

Dopo averlo riconosciuto, il cittadino ha contattato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Compagnia carabinieri di Orvieto che ha rintracciato l’uomo e lo ha identificato, accertandosi che fosse effettivamente la persona scomparsa alcuni giorni prima da un comune della provincia di Napoli.

Il 44enne era in buone condizioni generali, ma non presente a sé stesso.

Portava con sé uno zaino e un ombrello. I militari, visto che non aveva alcun tipo di documento, hanno avvisato i suoi familiari dell’avvenuto ritrovamento e, dopo averli rassicurati sulle condizioni generali dell’uomo, lo hanno accompagnato presso l’ospedale di Orvieto per gli accertamenti di routine.

L’uomo è stato dimesso poco dopo e affidato a uno dei familiari, giunto nel frattempo da Napoli per riportarlo a casa.