Fabro, un altro furto al distributore di benzina

Fabro - La scorsa notte il bar del distributore di Fabro, collocato all'uscita dell'Autostrada del Sole, è stato scassinato. Non è la prima volta che accade. La dinamica sarebbe sempre la stessa, con la refurtiva composta da lattine di Coca-Cola e bottigliette di thè. Il furto si sarebbe verificato verso le tre quando è scattato l'allarme. Ai titolari non è restato altro da fare se non quello di registrare ancora una volta l'entità del danno superiore al materiale asportato. Un fenomeno, quello dei furti, che ormai sta attanagliando sia le città che i piccoli comuni.