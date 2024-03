Furto in abitazione a Fabro: operaio 32enne finisce in carcere

Furto in un'abitazione a Fabro, arrestato un operaio rumeno di 32 anni. Mercoledì mattina i carabinieri delle Stazioni di Montegabbione e Fabro hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso a suo carico dall’Ufficio esecuzioni penali del tribunale di Terni. L’uomo è stato condannato in via definitiva alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per un furto in abitazione perpetrato a maggio del 2022 a Fabro. Le indagini svolte all’epoca dai carabinieri avevano consentito di acquisire univoci elementi indiziari a carico del 32enne, nei confronti del quale il gip di Terni aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare eseguita a giugno dello scorso anno. Lo straniero era stato poi collocato a febbraio ai domiciliari presso una struttura della provincia, dove ieri i carabinieri lo hanno prelevato e portato in carcere a Terni.

