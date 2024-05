Martedì 21 Maggio 2024, 08:15 - Ultimo aggiornamento: 08:20

TERNI La lite sembra essere nata per futili motivi fuori dai bagni di una discoteca ternana, un giovane di 18 anni ha colpito con almeno due calci al volto un ternano di 21 anni che è stato subito soccorso dagli amici e poi portato a bordo di un’ambulanza al Santa Maria, dove i medici hanno riscontrato la frattura del setto nasale e quella di una piccola parte del cranio tanto da essere necessario posizionare un placca in titanio. Operazione chirurgica alla quale potrà essere sottoposto solo domani mattina perché lo stesso giovane ha avuto una reazione allergica ad un antibiotico. Per lui la prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita.

Il grave episodio è accaduto venerdì sera in una discoteca che si trova all’interno di un circolo sportivo della città. Secondo una prima ricostruzione il giovane ternano intorno alle 2 di notte stava per tornare a casa a bordo di un’auto quando è tornato indietro proprio per aver una chiarimento con un suo conoscente, un ragazzo che ha giocato nella Ternana ed ora è stato dato in prestito ad una squadra del sud Italia che milita in serie D.

Poi, la discussione, sembra per futili motivi. La dinamica è ancora incerta ed è al vaglio della polizia che ha dato il via alle indagini. Sembra che il ventunenne si sia abbassato per raccogliere qualcosa quando il giovane calciatore lo ha colpito al volto con un paio di calci che lo hanno tramortito. Subito l’intervento di altri ragazzi che hanno capito la gravità della situazione e chiamato l’ambulanza arrivata nel giro di pochi minuti. Nel frattempo l’aggressore si è dileguato facendo perdere le sue tracce, probabilmente anche per il timore di essere a sua volta aggredito dagli amici del ragazzo presenti venerdì in discoteca. Ricoverato nel reparto di neurochirurgia domani sarà operato per ridurre le due fratture. Nel frattempo gli inquirenti stanno ricostruendo l’episodio con il calciatore che rischia al denuncia per lesioni gravissime.

Poche settimane fa un episodio simile in un’altra discoteca della città, con un ternano di 23 anni coinvolto in una lite all'esterno del locale, è stato colpito da uno straniero di 27 anni con un pugno al viso ed è caduto rovinosamente a terra, sbattendo violentemente la testa contro un cordolo di cemento. Poi, l'arrivo di un'ambulanza ed il trasporto al Pronto Soccorso dove i medici lo hanno subito trasferito al reparto di Neurochirurgia per ridurre un edema cerebrale. Solo dopo più di un mese si è ripreso anche se porta ancora i segni di quanto accaduto.