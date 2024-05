Napoli, scuole chiuse per il terremoto (ma non ovunque): ecco dove. Studenti a casa anche a Pozzuoli, Bacoli e Quarto

Scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli e Quarto dopo la serie di scosse di terremoto con epicentro Campi Flegrei. Stesso provvedimento anche in alcune municipalità di Napoli, come annunciato dal sindaco Gaetano Manfredi su Facebook: «Stiamo seguendo con grande attenzione lo sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei. Al momento non sono segnalati danni nel territorio del comune di Napoli. Per precauzione abbiamo chiuso le scuole della nona e decima municipalità per le verifiche tecniche che avverranno domattina. Tutte le nostre strutture tecniche sono operative h24».

Scuole chiuse a Pozzuoli

«Siamo riuniti per affrontare la situazione», fa sapere il Comune di Pozzuoli. «Stiamo ricevendo diverse segnalazioni sia alla Protezione Civile che alla Polizia Municipale, ma le linee sono sovraccariche. In caso di difficoltà - invita l'Amministrazione comunale - potete utilizzare anche i messaggi del canale Facebook del Comune di Pozzuoli, e del sindaco Gigi Manzoni, indicando indirizzo compreso di civico e numero di telefono.

Vi ricontatteremo appena possibile. Nel frattempo, per quanto possibile, vi chiediamo di mantenere la calma. Siamo tutti al lavoro per le dovute verifiche. Vi anticipiamo che domani le scuole resteranno chiuse per le dovute verifiche».

Bacoli

Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, ha annunciato analoghi provvedimenti nel suo comune: «Sono scosse forti. Sono tante, ripetute. E capisco le vostre paure. Per questo, ho immediatamente convocato il Centro Operativo Comunale per affrontare tutte le eventuali criticità causate dalla ultime scosse di bradisismo. Ho deciso di chiudere tutte le scuole, pubbliche e private di Bacoli. E di ogni ordine e grado. È una chiusura precauzionale, per poter effettuare tutti i controlli necessari».

«Ho deciso - prosegue in un post su Facebook - di disattivare la Ztl nel centro storico di Bacoli. Questa sera, con i nostri tecnici comunali, ci dedicheremo ai controlli presso le strutture private, le case, i palazzi di chiunque ci chiede aiuto, supporto. Siamo a vostra completa disposizione. Stiamo monitorando le situazione, con assoluto scrupolo. In strada, con pattuglie della Polizia Municipale e della Protezione Civile. Capisco le vostre paure. Perché sono quelle che vive tutta la città. Noi siamo qui, con voi, per affrontare ogni problematica. E saremo qui tutta la notte. Vi lascio i numeri di telefono da chiamare per ogni emergenza: 0815234057, 0818553702 e 0818553242. Lascio anche il mio numero di telefono personale: 3398766104. Potete scrivermi anche su whatsapp, a qualsiasi ora. Vi invito a girare queste informazioni ad amici, parenti, vicini. Ci sono. Ci siamo. Siamo i Campi Flegrei. E supereremo anche questa».

Quarto

«Alle 20.30 ho convocato d'urgenza il Centro Operativo Comunale (Coc) e da allora siamo in riunione operativa permanente, in costante contatto con il dipartimento nazionale e regionale della Protezione civile, con l'Ingv-Osservatorio Vesuviano e con la prefettura». È quanto fa sapere, con una nota, Antonio Sabino, sindaco di Quarto, uno dei comuni dell'area flegrea interessati dal forte sciame sismico.

«I nostri tecnici - dice ancora Sabino - insieme alla Polizia Municipale e ai volontari della protezione civile stanno verificando eventuali danni e, finora, non ci sono stati problemi. Abbiamo attivato un numero cellulare gestito dalla nostra Polizia Municipale, al quale è possibile segnalare problemi o danni. La situazione è sotto controllo e per ogni segnalazione è possibile rivolgersi al numero 3355712128».

L'invito, viene sottolineato, "è quello di rispettare sempre tutte le norme e mantenere la calma. Domani in via puramente precauzionale terremo chiusi per verifiche le scuole e il cimitero comunale. Ricordiamo alla popolazione che le aree di attesa individuate nel nostro piano di protezione civile nazionale sono nell'area dell'Ipercoop, nell'area mercato e nel piazzale antistante la Villa comunale», conclude il primo cittadino.

Primi sgomberi e Pozzuoli e Bacoli

Sono arrivati anche i primi sgomberi tra Pozzuoli e Bacoli: è quanto si apprende sul fronte dei soccorsi. Si registrano piccoli danni e cedimenti, con caduta di calcinacci. La zona maggiormente colpita è quella tra Pozzuoli e Bacoli, alle porte di Napoli.