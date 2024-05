Per Ternana-Bari arriva il divieto di vendita online

Adesso, c'è il divieto. Il Gruppo operativo di scicurezza (Gos) si è riunito in Prefettura a Terni nella mattinata di martedì 21 maggio e, a due giorni dalla partita di ritorno dei playout di serie B tra la Ternana e il Bari, ha deciso che non sarà consentita la vendita dei biglietti sul circuito online. Dunque, per munirsi di tagliando per vedere la partita si deve andare nelle biglietterie esterne autorizzate, nei punti vendita della città che sono preposti.

In realtà, dietro all questione della vendita in rete, si è creato un piccolo "giallo" nel primo giorno dell'apertura della prevendita libera (visto che da sabato 18 maggio era cominciata solo la prelazione d'acquisto per gli abbonati e i possessori della tessera Club 1925). La Ternana aveva fatto sapere che la distribuzione su internet era congelata fino alle decisioni del Gos, permettendo la stessa solo agli stessi abbonati e titolari della tessera, ma non a tutti gli altri. Invece, nel pomeriggio del primo giorno, parecchi tifosi sono riusciti lo stesso a munirsi di biglietto nel sistema online. Tra l'altro, se lo sono comunicato tra loro attraverso il passaparola e i gruppi sui social media. In serata, però, la vendita non era già più possibile a chi non era abbonato, o tesserato con la applicazione "Noi Ternana".

Poi, nella mattinata successiva, ecco le decisioni del Gos che hanno di fatto vietato l'acquisto in rete dei tagliandi per la partita. Essendo la trasferta vietata ai residenti in Puglia, si cerca di evitare così il rischio che tanti tifosi del Bari residenti nelle altre regioni d'Italia utilizzino proprio il mezzo online per munirsi di biglietto e venire a Terni.

Con conseguenti rischi per l'ordine pubblico. O, comunque, con una situazione che richiederebbe un'intensificazione ulteriore dei controlli.