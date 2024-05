Narni, anziana truffata con il trucco del "finto incidente". Bottino di soldi e gioielli

NARNI Si allunga la scia delle vittime del "finto incidente". L'ultima a cadere nella trappola, una signora di settantanove anni residente nel narnese. Un copione che si ripete sempre uguale a se stesso. Qualche giorno fa la donna ha ricevuto una telefonata. Dall'altra parte un uomo che si premurava di avvertirla che il figlio si trovava in guai seri. Secondo la versione del truffatore, il figlio dell'anziana aveva investito una donna incinta ricoverata in gravi condizioni. Per evitargli l'arresto, l'anziana madre avrebbe dovuto metter mano ai cordoni della borsa. A superare la sua reticenza, il fatto che il sedicente avvocato - così si era presentato il suo interlocutore - giustificava la sua presenza come intermediario in virtù della gravità della situazione del figlio, impossibilitato persino a telefonare. A ritirare soldi e preziosi per evitare la prigione al figlio però, ci avrebbe pensato un altro. Così è stato. Dopo poco alla porta della donna ha bussato un complice a cui l'anziana ha consegnato alcuni gioielli e diverse centinaia di euro in contanti. Solo in un secondo momento, a sangue freddo, la donna ha iniziato a sospettare di essere stata truffata. La conferma è arrivata quando poco dopo sono tornati a casa il marito e quel figlio che nella versione dei truffatori avrebbe dovuto essere nei guai. Alla donna non è rimasto altro da fare che recarsi presso la caserma dei carabinieri e sporgere denuncia contro ignoti. Un fenomeno, quello delle truffe agli anziani, che sul territorio si allarga a macchia d'olio. Soltanto nelle ultime settimane sono stati almeno cinque i truffati con questo trucco, mentre le segnalazioni di tentativi, sono quasi all'ordine del giorno.

