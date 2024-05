Sciame sismico ai Campi Flegrei. La prima forte scossa di terremoto registata alle 19.51. L'epicentro del sisma in zona Campi Flegrei, a una profondità di un chilometro. Il terremoto è stato avvertito distintamente non solo nell'area flegrea, ma anche a Napoli centro e in numerosi quartieri della periferia. Molta gente è uscita in strada per lo spavento. Sono seguite poi almeno altre quattro scosse, la più intensa alle 20.10.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO