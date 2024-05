Terni. Pitbull fugge dal recinto di un giardino e sbrana un cagnolino che stava passeggiando con la padrona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNIE' poi intervenuto il personale della struttura complessa di sanità pubblica veterinaria della Usl Umbria 2, diretta dal dottor Luca Nicola Castiglione. Il sopralluogo, condotto dai dottori Sveva Magnanelli e Fabio Bellucci, ha fatto emergere alcuni elementi con conseguenti prescrizioni imposte dall’autorità sanitaria ai padroni del pitbull. Che, intanto, secondo quanto verificato dagli addetti della Usl Umbria 2 per la valutazione di competenza dei veterinari, è risultato in ottime condizioni, ben tenuto e non aggressivo nei confronti dell’uomo. In merito a quanto imposto, si va dal divieto di far uscire di casa l’animale, fin quando le recinzioni non saranno in grado di contenerlo, di seguire un percorso formativo/educativo riservato al cane e dotarsi di un’assicurazione specifica. Il mancato rispetto può condurre al ricovero dell’animale presso un canile sanitario.