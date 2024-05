India, scuole chiuse per l'ondata di calore a Delhi: toccati i 47 gradi

Le scuole di Delhi sono state chiuse anticipatamente per le vacanze estive su ordine delle autorità, dopo che per il terzo giorno consecutivo le temperature hanno raggiunto i 47 gradi centigradi, durante un'ondata di calore che non accenna a diminuire. La decisione della capitale indiana, che ieri è stata la città più calda del paese, è stata seguita dalle autorità degli stati confinanti: Haryana, Madhya Pradesh, Punjab e Rajasthan. Il Dipartimento Meteorologico Indiano prevede che il caldo persisterà nei prossimi giorni, creando difficoltà per le operazioni di voto, previste nella capitale per sabato 25 maggio. La Commissione Elettorale ha istituito una task force per gestire l'impatto del caldo e dell'umidità durante le elezioni. Mentre il nord del paese è afflitto dal caldo, negli stati meridionali come Tamil Nadu e Kerala, violente piogge hanno causato allagamenti e inondazioni nei giorni scorsi.