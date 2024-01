Traffico bloccato all’altezza di Fabro lungo la A1 per un mezzo pesante in fiamme

Si sono formati circa 7 km di coda, lungo la A1 Milano-Napoli, tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze a causa del blocco del traffico per consentire ai vigili del fuoco di intervenire su un mezzo pesante in fiamme.

Sul posto sono intervenuti anche polizia stradale e personale della Società autostrade per l'Italia.

Agli automobilisti provenienti da Roma e diretti verso Firenze e’ consigliato di uscire ad Orte, percorrere la E45 verso Perugia poi il raccordo Perugia-Siena per raggiungere il casello di Valdichiana e riprendere l'A1 verso Firenze.