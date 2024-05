Campi Flegrei, sgomberato il carcere femminile di Pozzuoli

(LaPresse) È in corso il trasferimento delle detenute di alcune sezioni del carcere femminile di Pozzuoli . Un'operazione "in via del tutto precauzionale" per permettere le verifiche dopo le forti scosse di terremoto registrate ieri sera e nella notte nei Campi Flegrei. Lo ha reso noto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel corso di un punto stampa: «Si sta cercando di trasferire le detenute altrove per mettere in sicurezza la struttura, anche se non ci sono segnali di emergenza immediata. Se viene giù qualche calcinaccio è il caso di fare una verifica».