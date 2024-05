Elezioni comunali: a Fabro Giuliano Giuliacci affronta Simone Barbanera. Tutti i nomi

A Fabro è duello, per la fascia da sindaco, tra Giuliano Giuliacci e Simone Barbanera. L'uscente Diego Masella non si ricandida ma per il posto che lascerà libero sono pronti due sfidanti. Giuliano Giuliacci si presenta con la lista "Fabro al centro" mentre Simone Barbanera con "Impegno Comune"

Lista Fabro al centro

Candidato sindaco Giuliano Giuliacci

Anna Rita Avagliano, Simone Beco, Alessandro Caronti, Luisa Corona, Elisa Covarino, Andrea Lanzi, Gianni Neri, Nicola Peparaio, Federico Ricci

Lista Impegno Comune

Candidato sindaco Simone Barbanera

Riccardo Attili, Nadia Carboni, Emanuele Cesaretti, Diego Dini, Dalila Graziani, Moreno Morcellini, Enrico Neri, Marilisa Niri, Gianluca Rosi, Manuel Vergari