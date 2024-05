I Pulcini della Polisportiva Ternana di mister Stefano Papa a Coverciano per le finali nazionali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ex calciatore della Ternana, Stefano Papa, porta i Pulcini 2013 della Polisportiva Ternana alle finali nazionali di Coverciano. Grande soddisfazione per la società del presidente Maurizio Sciarrini che si è aggiudicata il titolo regionale del trofeo Figc Grassroots Challenge disputato a Trestina, in provincia di Perugia. Un successo che dimostra la bontà del settore giovanile della società di Via Turati. Viva soddisfazione per dirigenti, tecnici, famiglie e ragazzi per l'accesso alle finali nel tempio del calcio nazionale di Coverciano che si terranno il 15 e 16 giugno. Questa la rosa della squadra che ha vinto il titolo regionale: Giacomo Bongarzone, Gregorio Capotosti, Edoardo Cassetti, Emanuel Kevin Cernica, Iacopo Di Filippi, Filippo Gabrielli, Francesco Giannini, Matteo Giglioni, Giordano Monti, Daniele Neri, Andrea Proietti, Marco Roncetti, Leonardo Salvini, Samuele Vitali: Allenatore: Stefano Papa. Dirigente accompagnatore: Leonardo Bongarzone.