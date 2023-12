Domenica 17 Dicembre 2023, 09:34

PERUGIA - Nuovi tratti di marciapiede, interventi nei cimiteri, restyling di palestre e cva. Nei quartieri della periferia spuntano tanti interventi di riqualificazione. Il Comune, in fatto di mobilità pedonale, punta forte sulle opere di utilità e sulla sicurezza stradale. Così ha preso forma il progetto che, con un investimento da 250mila euro, permetterà di realizzare a lungo via Fabrianese, a Ripa, un nuovo marciapiede. Di fatto un completamento del collegamento pedonale tra il centro abitato e il cimitero per una lunghezza di circa 550metri. Sarà realizzato in parte all’interno del quartiere, in parte all’esterno. Di «un’opera attesa da tempo dai residenti» parla l’assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini. Al momento «a lato delle banchine di strada Fabrianese non vi sono in alcuni tratti spazi idonei per il transito dei pedoni». L’intervento «permetterà di dotare l’area dell’infrastruttura mancante garantendo ai cittadini di poter usufruire in sicurezza del tracciato di collegamento verso il cimitero». Cva e strutture polifunzionali sono invece al centro di interventi di manutenzione straordinaria previsti rispettivamente a Villa Pitignano e Pianello. L’investimento previsto è di 106 mila euro. Nel dettaglio 61mila euro sono destinati al rifacimento della copertura del cva di Villa Pitignano, mentre 45mila euro saranno impiegati per la demolizione e rifacimento del pacchetto di finitura della copertura in piano e di una porzione di terrazzo dell’edificio polifunzionale di Pianello. A Ponte Rio fa in scena una sinergia Comune-associazionismo. La giunta di palazzo dei Priori ha approvato il progetto esecutivo per i lavori finalizzati a ristrutturare uno degli immobili presenti nell’area verde di Ponte Rio, assegnata alla locale Associazione sportiva dilettantistica. Dal punto di vista tecnico l’intervento consiste nella demolizione e successiva ricostruzione della sala polivalente, per un importo di circa 130mila euro, di cui 35mila a carico del Comune. «L’area verde di Ponte Rio rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i residenti del quartiere ed un luogo di aggregazione e socialità che intendiamo potenziare e valorizzare». Numerini, nell’annunciare i lavori ha ringraziato «l’Asd Polisportiva Aree Verdi Ponte Rio Montelaguardia per questa iniziativa». Progetti anche per i cimiteri «al fine di rispondere alle numerose richieste provenienti dai privati». Via libera alla realizzazione di manufatti privati nei cimiteri di Sant’Andrea d’Agliano e Pieve di Campo. Nel primo caso, previsti 4 lotti per l’edificazione di manufatti privati con tipologia a edicola, ciascuno in grado di ospitare cinque posti salma. Sarà anche riqualificato il verde. A Pieve di Campo previsti 18 lotti per manufatti a edicola e 4 lotti per cappelle. Ciascun lotto sarà a cura dei privati e con cinque posti salma. Programma ulteriori 2 lotti, nell’area centrale, da destinare a blocchi loculi comunali.