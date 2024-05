Terni, Olympia salva al fotofinish

IL COLPO

TERNI Vince l'Olympia Thyrus contro il Lama, al termine di una partita tiratissima, con un gol al 95', alla fine del recupero, e si guadagna ancora l'Eccellenza, un campionato che per i ternani vale davvero la serie A. Squadra giovane, ma tanta organizzazione sia a livello tecnico tattico che societario.Giornata di gran sole e caldo ieri pomeriggio all'Ovidio Laureti di Terni, quindi contesto non facile per i 22 in campo che si sono dati battaglia per gli interi 90 minuti. Alla fine vince l'Olympia Thyrus, e si salva, ma i complimenti vanno esternati anche agli ospiti del Lama che pur in inferiorità numerica sono riusciti sempre a tenere testa alla squadra di Marco Sugoni.La cronaca. Parte forte l'Olympia Thyrus trascinata ancora una volta dal suo capitano Moreno Agostini. Al 10' è Gesuele a tirare fuori da buona posizione, poi al 25' è il Lama con Simone Bernicchi a cercare la porta avversaria. Al 40' l'Olympia reclama vivacemente per un presunto fallo di rigore del portiere Mariangioli su Poggi ma l'arbitro dice di andare avanti tra le proteste dei giocatori locali. Episodio fondamentale al 46' quando Carbonari, il terzino destro del Lama, viene espulso dopo un fallo da ultimo uomo sempre su Poggi ieri attivissimo. Il primo tempo si chiude comunque sul risultato di parità.Nella ripresa l'Olympia in superiorità numerica decide di alzare il suo baricentro e al 56' trova il gol sull'asse Agostini-Gesuele con il bomber ternano che insacca alle spalle dell'incolpevole Mariangioli. La reazione del lama di mister Caporali non si fa attendere e al 67' gli ospiti trovano il pari grazie ad un calcio di rigore trasformato da Bartoccini. La partita diventa equilibrata anche se l'Olympia anche grazie all'uomo in più trova degli sviluppi per il gol della vittoria ma il Lama regge, tiene botta grazie anche ad una buona organizzazione difensiva. Al 95' il gol che vale una stagione. E' Kola che si invola sulla fascia e cross per Dita che riesce ad incrociare e ad infilare il portiere del Lama. E' l'apoteosi, è' il gol che vale la salvezza.«Siamo davvero contenti per un grandissimo risultato dice euforico a fine gara Andrea Milioni, il team manager della società ternana E' il terzo anno di fila che riusciamo a salvarci anche se questo è stato il più tribolato. I ragazzi sono stati straordinari anche se voglio elogiare il nostro mister Marco Sugoni che anche quest'anno in mezzo a mille difficoltà ha fatto la differenza. Siamo davvero orgogliosi anche perché anche quest'anno abbiamo puntato forte sui giovani del nostro settore giovanile».Olympia Thyrus: Quaranta, Kola, Mencarino, Mengoni, Giubilei, Federici, Poggi, Grassi, Gesuele, Agostini, Sugoni (58' Dita). Allenatore: Marco SugoniLama: Mariangioli, Carbonaro, Volpi, Petricci, Cappellacci, Bernardini, Lionami, (65' Ferri) Bernicchi, Simeone, Bartoccini, Mariotti. Allenatore Riccardo CaporaliArbitro: Andrea Prencipe di Tivoli. Assistenti: Benedetti di Foligno e Chiara Trotta di Perugia.Reti: 56' Gesuele (O); 67' Bartoccini (L); 95' Dita(O);