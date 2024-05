TERNI Un lavoro lungo un anno che ha prodotto anche una richiesta che sta per partire alla volta dell'ufficio toponomastica del comune di Terni: i bambini della direzione didattica Don Milani e del polo comprensivo Marconi chiedono che, nel quartiere Matteotti, una via sia intitolata alla concittadina Renata Stefanini Salvati, morta a 101 anni nel 2022, prima assessore donna del comune di Terni, dal 1952 al 1958, staffetta partigiana con il nome di battaglia Ersilia, che ha raccontato la sua esperienza nel libro "Sono una rivoluzionaria di professione", in cui si possono leggere anche le vicende dell'intera città di Terni. La richiesta si inserisce in un quartiere che è l'unico della città ad avere un'alta concentrazione di vie intitolate a donne, sia ternane che straniere, che si sono distinte in politica, arte, scienza. Solo al Matteotti è possibile trovare strade intitolate non solo alla Madonna o a Sante, ma a partigiane eroine della Resistenza come Irma Bandiera, educatrici femministe ante litteram come Carlotta Clerici, o Anna Maria Mozzoni che si batté per il voto alle donne e fondò la lega per la promozione degli interessi femminili, o ancora Anna Kuliscioff medico impegnata per l'uguaglianza tra donne e uomini, compagna di Filippo Turati. E tutto questo fa salire al cinque per cento la percentuale di vie dedicate a donne in città. I bambini delle quinte classi della direzione didattica Don Milani e del polo comprensivo Marconi hanno studiato la piantina del quartiere Matteotti, la biografia delle donne a cui sono state intitolate le strade ed hanno ripescato la delibera comunale, datata 20 luglio 1976, in cui le tradizionali via prima, seconda, fino ad arrivare a via dodicesima, guadagnarono identità assumendo i nomi di donne famose. A volere con forza quel cambiamento furono un gruppo di ternane capitanate da Anna Lizi Custodi, per anni presidente della sezione locale dell'Udi. "La strada delle donne" hanno voluto intitolare il loro progetto gli studenti della Marconi e della Don Milani, il lavoro è stato possibile grazie ad un patto di collaborazione tra il Comune e la sede ternana dell'Ancescao, associazione nazionale centri sociali comitati anziani e orti. «Mi farò portavoce della richiesta dei bambini per l'intitolazione della via, credo che sia molto importante parlare di diritti delle donne fin da piccoli, bisogna creare una cultura del rispetto delle differenze di genere. Lavori come questi portati avanti dal circolo Don Milani e dal polo Marconi sono preziosi», ha dichiarato Viviana Altamura assessora alla scuola del Comune di Terni nel corso del suo intervento al Gazzoli per la presentazione dei lavori finali del progetto. I bambini hanno dato vita ad una rappresentazione teatrale sugli stereotipi di genere in cui il protagonista è il principe azzurro stufo di dover vestirsi sempre dello stesso colore perché è quello con cui vengono identificati i maschi. A fare da corona un grande quadro in cui sono ritratte le donne a cui sono state intitolate le vie al quartiere Matteotti.