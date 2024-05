Amatrice Rieti in serie D, grande festa. Gardini: «Ci abbiamo sempre creduto». Le dediche di Rossi e Di Loreto

RIETI - Il sogno serie D è realtà: l’Amatrice Rieti vince 3-2 lo spareggio contro la W3 Maccarese. Grande festa a fine gara in campo e nel settore riservato agli oltre 600 tifosi reatini. Abbracci, lacrime di gioa, tantissima emozione tra giocatori, staff e tifosi.

«I ragazzi hanno fatto una partita clamorosa, complimenti a loro e a tutto lo staff tecnico e alla società - afferma il ds Mattia Di Loreto - È stato un anno duro ma questa vittoria è la giusta ricompensa per quello che abbiamo fatto. Dedico la vittoria a mia madre che oggi non ha potuto essere qui perché in ospedale e alla mia ragazza, sono due donne che mi hanno supportato tantissimo e poi ovviamente a tutta la mia famiglia».

«Una partita combattutisisma dove in campo c’erano due squadre che giocavano a viso aperto - dichiara il tecnico Aldo Gardini - Ci abbiamo creduto fino alla fine, dal momento in cui siamo andati sotto a quando abbiamo subito il gol a pochi secondi dalla fine. I ragazzi ci hanno messo l’anima, ci abbiamo creduto ed eccoci qua».

«Una dedica alla mia ragazza e a questo gruppo - dice il bomber Rossi - Una dedica ad una piccola speranza che però tengo per me».