Rincari e carburanti, la benzina vola sopra i due euro

PERUGIA - Quasi 5 euro in più per un pieno di benzina rispetto allo scorso anno, con la prospettiva che i costi aumentino anche nelle prossime settimane e in vista delle vacanze. In Umbria il prezzo della verde “servito” è tornato sopra i 2 euro con una crescita del 6% quasi rispetto a maggio 2023, secondo le rilevazioni dell’Osservatorio carburanti. Dopo la frenata di fine 2023, anche le quotazioni annuali del diesel sono in risalita, col prezzo medio regionale vicino a 1,90 euro. «I consumatori sembrano ormai rassegnati a ogni tipo di aumento», osserva Carla Falcinelli, presidente provinciale di Perugia del Codacons.

Le rilevazioni Osservaprezzi di marzo avevano cristallizzato il prezzo della benzina appena sotto i due euro (1,98 in media, con Perugia sempre più cara di Terni) ma in due mesi tale soglia è stata abbondantemente superata. In alcune pompe Q8 ed Eni di Perugia, ad esempio, il prezzo “servito” rilevato nei giorni scorsi era superiore a 2,10 mentre a Terni in alcuni casi (Q8) si avvicina a 2,20 euro. In genere tuttavia, considerando il prezzo medio, nel capoluogo di regione la quotazione della verde con servizio alla pompa resta superiore: 2,070 contro 2,047. Solo in alcune pompe bianche, il prezzo “servito” resta intorno a 1,960 euro e per evitare salassi, l’alternativa è farsi il pieno da soli. Considerando un pieno di 40 litri, il rifornimento self di verde consente di risparmiare oltre 8 euro a Perugia, 7 euro circa a Terni. La quotazione della benzina senza servizio alla pompa ha inoltre subito un rincaro annuale inferiore, pari a circa il 2,6%. Rispetto a marzo, quello della verde è l’unico prezzo tra gli energetici in risalita: +3,7% il servito, pressoché stabile il self (+0,3%). «Considerando le vacanze alle porte, questi rincari ancorché ingiusti non ci stupiscono – spiega Falcinelli – ma i consumatori sembrano ormai rassegnati a ogni tipo di aumento». Ci sono distributori, vedi Sardegna o Livigno dove la verde senza servizio viene venduta a meno di 1,75 euro, mentre in Umbria il prezzo più basso resta comunque sopra l’euro e 81 cent, riferito a pompe bianche.

Un trend che, almeno rispetto a marzo, non interessa il diesel che presenta quotazioni in ribasso su entrambe le modalità.

Per il gasolio senza servizio si calcola una riduzione del 5,7%, del 2% quasi per il rifornimento “servito”. «La maggior parte dei prezzi si sono stabilizzati – osserva Giulio Guglielmi, presidente regionale Figisc Confcommercio – e anche il quello del metano si è collocato sotto le nostre previsioni. Questo implica che anche il livello dei consumi sta migliorando, ma la situazione di molti gestori resta difficile. Considerando il venduto medio, i margini restano inadeguati e come categoria siamo infatti tornati a chiedere un intervento per razionalizzare la rete di distribuzione». Nel confronto col 2023, tuttavia, si registra il “segno rosso” anche sul gasolio con un rincaro annuale del 5,9% nel “servito” e del 2,6% nel “self”. Questo per effetto della discesa delle quotazioni registrata tra marzo e maggio 2023 che il calo registrato negli ultimi due mesi non è riuscito a compensare. Anche in questo caso, a livello nazionale, si riscontrano località dove il prezzo praticato (senza servizio alla pompa) si aggira intorno a 1,639 euro al litro o anche sotto (1,234 in una pompa bianca di Fidenza), mentre in Umbria i prezzi più bassi si aggirano intorno a 1,658 euro.

Va decisamente meglio a chi ha effettuato la transizione verso combustibili più leggeri che, considerando gli aumenti record del 2022/2023, oggi presentano listini più “urbani”. Le quotazioni di gas gpl e metano, infatti, stanno scendendo rispetto a due mesi fa del 2,5 e del 6,7%, con un prezzo medio che si aggira intorno ai 71 cent al litro in entrambe le città capoluogo (0,669 euro il prezzo più basso). Ma è nel confronto con lo scorso anno che i prezzi appaiono in picchiata. Per il gas gpl, a maggio 2023 quotato 0,783 euro al litro, si registra un calo del 9% quasi, mentre il prezzo al chilogrammo del gas metano per autotrazione in un anno è sceso del 25,6%, passando da 1,532 a 1,139 euro.