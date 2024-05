Giro d’Italia a Roma, tappa finale: strade chiuse e deviazioni

Roma ospiterà la tappa finale del Giro d’Italia , con partenza alle 15:30 dall’Eur e arrivo previsto per le 18:30 in via di San Gregorio. Migliaia di appassionati sono attesi per la sesta volta del Giro nella Capitale. Il percorso attraverserà il lungomare di Ostia, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio, e largo di Torre Argentina. Roma, weekend con cortei e Giro d'Italia: la mappa di divieti e chiusure stradali. Si parte già oggi con i primi disagi