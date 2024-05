Al Pala Terni il pubblico canta e balla con The Beatbox

Terni - La prima di un concerto musicale al Pala Terni è andata in scena con l'esibizione del gruppo The Beatbox che ha ripercorso in due ora la storia dei Beatles raccontata da Carlo Massarini. Era l'ultimo concerto per la band che ha dato il meglio coinvolgendo il pubblico presente che ha ballato e cantato le hit del gruppo musicale inglese.

Durante i quattro atti dello spettacolo i The Beatbox hanno riprodotto fedelmente l'atmosfera dei concerti e delle sessioni in studio dei Beatles, con strumentazione originale e cambi di abiti curati nei minimi dettagli. I The Beatbox – Marco Breglia (Paul), Stefano Piancastelli (John), Michele Caputo (George) e Federico Franchi (Ringo) – hanno dimostrato ancora una volta la loro straordinaria abilità nel ricreare l'essenza dei Beatles, con una performance che ha reso giustizia alla leggenda del quartetto di Liverpool. Carlo Massarini, con la sua dialettica ha aggiunto profondità e contesto storico ai brani eseguiti, confezionando per il pubblico momenti di riflessione e scoperta.