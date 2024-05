Amatrice Rieti batte Maccarese 3-2 ai supplementari e vola in serie D davanti a oltre 600 tifosi reatini

RIETI – L’Amatrice Rieti è in serie D. Dopo una partita lunga 120’ gli amarantocelesti si proclamano vincitori del girone A di Eccellenza grazie al successo sulla Maccarese 3-2 nello spareggio, mentre i romani dovranno disputare i playoff. Un match infinito al Tre Fontane che ha visto tanti capovolgimenti di fronte ma alla fine il cielo è amarantoceleste.

Il primo tempo

Se il Rieti nei primi minuti sfrutta male i calci da fermo, la Maccarese non colpisce nelle azioni manovrate che portano tanti attaccanti in area di rigore. La partita è viva e al 12’ Rossi recupera un lancio di Tiraferri, entra in area e mette in mezzo per Sarritzu che non riesce ad arrivare sulla palla per una questione di centimetri. Le due formazioni si sfidano a viso aperto ma la Maccarese ogni volta che arriva in area fa paura. Damiani e Fe sono i più pericolosi. Al 30’ Filosa viene atterrato e rimane a terra sulla tre quarti della Maccarese, per il direttore di gara non c’è nulla e la Maccarese riparte senza fermarsi. L’azione si chiude con Damiani che a due passi dalla linea di porta manda la sfera altissima. Al termine dell’azione si scatena un parapiglia nella zona di campo dove era a terra Filosa. Il direttore di gara ammonisce Rossi e il portiere Oliva che era andato a disturbare proprio Filosa. Al 42’ torna avanti il Rieti: Tiraferri mette in mezzo per Sarritzu che in mezza rovesciata colpisce un difensore avversario, la palla ritorna sui piedi del nove che a due passi dalla porta mette fuori. Al 45’ imbucata per Di Giovanni in area, Filosa scivola, il numero dieci entra in area per il gol dell’1-0.

La ripresa

Nei primi minuti della ripresa si torna a vedere Rossi che al limite dell’area riceve palla da Alessandro, salta un uomo e calcia di destro: Oliva mette in angolo. Al 15’ Sarritzu servito da Rossi impegna Oliva che attento respinge. Al 22’ occasione Rieti: Alessandro recupera la sfera su errore di Catese, serve Rossi che da solo davanti a Oliva mette fuori. Errore clamoroso del bomber del Rieti. Sul fronte opposto la Maccarese spreca una ripartenza. Poco dopo sempre la Maccarese con Di Giovanni calcia un rigore in movimento ma mette la sfera di poco fuori. Tantissimi errori dei giocatori più in forma del torneo colpa di un finale di stagione intenso e una giornata molto calda.

Tanti i giocatori con i crampi. Al 37’ Gardini prova il tutto per tutto mettendo dentro Mattei, il neoentrato recupera palla a centrocampo, serve Sarritzu che fa un gol bellissimo sull'angolo opposto di Oliva. Al 40’ la Maccarese si ripresenta in area ma un colpo di testa di Buffolino finisce sopra la traversa. Al 44’ il Rieti completa la rimonta, dopo un corner di Alessandro la palla torna al numero settantasette che mette di nuovo in mezzo, di testa Andrea Fiscaletti sigla il gol dell'1-2. Al 7’ di recupero, ben oltre i 4 segnalati dal direttore di gara, la Maccarese trova il gol del pari con Carta che fa esplodere nuovamente lo Stadio Tre Fontane. Poco dopo il triplice fischio che segna i supplementari. Partita infinita.

Primo tempo supplementare

Rieti che aspetta, Maccarese che tiene il pallino del gioco ma al 10’ Rossi riporta avanti il Rieti: su punizione Alessandro pesca la testa del bomber amarantoceleste che trova la porta e il gol del 2-3.

Secondo tempo supplementare

Maccarese che tenta il tutto per tutto con cross e lanci lunghi. Nel recupero mischia in area del Rieti, la Maccarese protesta per un rigore ma per il direttore di gara non c’è nulla. Può esplodere la festa reatina in campo e sugli spalti.

Il tabellino

W3 Maccarese: Oliva, Carta, Starace (27’st Pieri), Citro, Ferrari (3’sts Guidocci), Fe (45’st Regis), Damiani, Di Giovanni (33’st Covarelli), Madeddu (45’st Ferraro), Catese, Buffolino. A disp. Iurgens, Bernardi, Adriani. Allenatore Francesco Colantoni

SS Amatrice Rieti: Egidio, Tiraferri, Filosa, A. Fiscaletti, De Fato, Diarra (37’st Mattei), Aversa, Sarritzu (45’st S.Fiscaletti), Rossi, Alessandro (2’sts Di Francia). A disp. Capriccioli, Bertino, Calitis, Grassi, Felici, Di Nicola. Allenatore Aldo Gardini

Arbitro: Francesco Polizzotto di Palermo (Moroso e Pallone)

Marcatori: 45’pt Di Giovanni, 38’st Sarritzu, 44’st A.Fiscaletti, 52’st Carta, 10’pts Rossi

Note. Ammoniti: Oliva, Carta, Pieri,Damiani (M), Rossi, Sarritzu, S.Fiscaletti (R) Angoli: 4-6 Recupero: 2’pt- 4’st Recupero supplementari: 2’pt-3’st Spettatori 2000 circa