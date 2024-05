Il Fc Rieti saluta Ferazzoli: «Con lui una vittoria storica. È un arrivederci». Il nuovo tecnico potrebbe essere reatino

RIETI - Ora è ufficiale: si separano le strade tra Rieti e il tecnico Fabrizio Ferazzoli. A ratificarlo un sentito comunicato stampa, nel quale la società ringrazia Ferazzoli per la vittoria del campionato e per la professionalità mostrara, lo considera di fatto «uno di casa» per il quale non mancherà mai di essere benvenuto. Cambiano gli scenari delle due entità dunque: il Rieti programmerà una nuova stagione in Eccellenza puntando su altre figure (il nuovo tecnico potrebbe essere reatino), Ferazzoli attende qualche chiamata anche da categorie superiori, che di sicuro non tarderanno ad arrivare.

​Perché vincere non è mai facile, non succede ogni anno e lui, arrivato al suo quinto sigillo in carriera da allenatore, certamente non è l'ultimo arrivato. Il fatto di aver ricominciato dalla Promozione, piuttosto, è stato solo per «prendere nuovamente la rincorsa» e ricominciare da categorie ben più ambiziose. A Rieti poi, in pochi pochissimi hanno vinto e lui, al pari di Pirozzi, Paris e Parlato, dallo scorso 28 aprile è ufficialmente annoverato nell'Elite dei vincenti.

La nota del club

Con un abbraccio e una stretta di mano, le strade di Fc Rieti 1936 e Fabrizio Ferazzoli si separano. Non lo consideriamo un addio, piuttosto un arrivederci.

Perché al di là degli aspetti meramente professionali, ‘di campo’ come si suol dire, il rapporto che ci lega e che ci legherà negli anni avvenire a Fabrizio, sarà sempre di cordialità e affetto.

Perché Fabrizio, insieme ai calciatori e alla dirigenza e a tutti i collaboratori della società, è entrato ufficialmente nella storia del calcio di questa città. E in quanto tale avrà da qui in avanti sempre un posto nel cuore di chi ha vissuto giorno dopo giorno, partita dopo partita, difficoltà dopo difficoltà, il cammino di un gruppo e le gesta di un tecnico che alla resa dei conti ha chiuso la stagione al primo posto. Imbattuto, seppur in due step differenti, seppur con un esonero di mezzo, che comunque non ha scalfito affatto la stima e il rispetto che sin dal primo giorno hanno legato Ferazzoli al Fc Rieti 1936.

«Il presidente Diego Leoncini, a nome di tutti i tesserati, ringrazia Fabrizio Ferazzoli per il lavoro svolto in modo egregio e professionale, augurandogli sempre e comunque le migliori fortune sia professionali, che personali».