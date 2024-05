Eccellenza, Terracina punta al tris in Supercoppa Lazio

Sulla lunga stagione dell’Eccellenza, dopo nove mesi, cala il sipario oggi (ore 17.30) allo stadio “Giorgio Castelli” di Roma con l’ultimo step riservato al calcio dilettantistico. Per la prima volta in assoluto, si disputerà la Supercoppa del massimo torneo regionale, dove si affronteranno le vincenti dei due gironi A e B, la SSA Rieti e il Terracina. Già nella festa dei calendari indetta dalla LND il 21 agosto 2023, il presidente Melchiorre Zarelli annunciò la programmazione di questo nuovo titolo all’interno di un format sempre più complesso. Saluteranno alla grande l’Eccellenza le due vincitrici del torneo, che, a prescindere da chi ne uscirà imbattuta, approderanno in D con un’incetta di premi e gare disputate. 76 punti conquistati più la vittoria nella gara secca dello spareggio contro la W3 Maccarese sono serviti al team reatino per aggiudicarsi la promozione, mentre sull’altra sponda i tigrotti biancocelesti hanno fatto piazza pulita nella doppia sfida, campionato e Coppa Italia, contro l’Unipomezia, la rivale numero uno di Carlini e company.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E potrebbe oggi trasformarsi in una stagione veramente indimenticabile e dalla tripla cornice d’oro per il Terracina di Mauro Pernarella, che per l’appuntamento clou dal sapore storico potrà disporre della migliore formazione. Dopo aver ottenuto il double si potrebbe pregustare anche il ruolo di pioniera del triplete, che, con l'eventuale conquista del nuovo trofeo, ne verrebbe inevitabilmente investita. Tutto pronto quindi per la sfida delle sfide e un’attenzione particolare sarà riservata al duello tra i principi del gol: Daniel Rossi contro Vincenzo Bellante con complessivi 53 gol realizzati. Uno spettacolo assicurato e, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, non saranno previsti tempi supplementari e ci si dovrà avvalere direttamente dei calci di rigore.