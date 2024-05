Domenica 26 Maggio 2024, 07:45

PERUGIA - Meglio un muro di Giannelli che un dribbling di Seghetti? Questione di gusti, su quelli non si discute. Poi però ci sono i numeri, che di certo vanno pesati e spiegati, ma restano sempre numeri. E allora a leggere le cifre ci si accorge che nella scelta tra Wilfredo Leon e Ciccio Lisi il pubblico perugino la sua scelta l’ha fatta. Quanto a tifosi, infatti, nella stagione appena conclusa, la Sir ha battuto nettamente il Grifo. Nel conto non può essere dimenticato, certo, che da un lato c’è la squadra campione d’Italia e dall’altro i playoff - conclusi maluccio e troppo rapidamente - per l’ascesa alla serie B, fatto sta che nel cuore dello sport perugino il volley supera il calcio.

I DATI

Le cifre: la media di spettatori in casa allo stadio Curi nel corso della stagione appena conclusa non è andata oltre quota 3100. Per contro, la Sir Susa Vim Perugia, durante la regular season, ha portato al PalaBarton la bellezza di 42.199 spettatori, ovvero una media a partita di 3.836 ingressi. Da annotare che il palazzetto di Pian di Massiano è fresco di ristrutturazione con la creazione dei nuovi spicchi inaugurati in concomitanza con gli Europei di volley che hanno portato la capienza dell’impianto a 5mila spettatori. Quindi, ogni fine settimana, erano circa 700 in più i tifosi del volley rispetto a quelli del calcio.

Proporzioni simili si ritrovano pure nel numero degli abbonati: 2022 quelli del Perugia, il volley si attesta a quota 2500. Chissà, forse è anche per questo motivo che qualche sponsor locale di un certo spessore ha deciso che in fin dei conti è molto più divertente una “pipe” rispetto al “tiro a giro”.

LE CIFRE PIÙ ALTE

Ancora i numeri: nel match degli ottavi dei playoff tra Perugia e Carrarese a sostenere i biancorossi al Curi erano in 4500, pochi di più, cioè 4800, s’erano visti nella sfida di campionato contro il super Cesena. In occasione del “derbino” con il Gubbio, invece, al Curi sono stati strappati 4900 biglietti e il record stagionale, circa 5000 spettatori, è stato registrato nella prima dei playoff con il Rimini.

Al PalaBarton le finali scudetto con Monza hanno portato 4.761 spettatori in gara 1 e 4986 in gara 3. Nella terza semifinale con Milano, invece, è stata raggiunta quota 4821 e durante il campionato il duello contro Trento aveva invece convinto 4918 tifosi a presentarsi al palazzetto per incoraggiare i Block Devils di Angelo Lorenzetti.

I COSTI

Ma quanto costa vedere una partita di calcio o di volley a Perugia? Se è complicato paragonare il top della Serie A con il torneo di Lega Pro, che nel calcio equivale al primo gradino del professionismo, è possibile affiancare le due squadre dal punto di vista del costo per i tifosi, scoprendo che quanto a portafoglio la differenza non è affatto enorme.

Per accedere alla curva, il settore più economico dello stadio Curi, bastano 15 euro. Gli spicchi - cioè le curve - del PalaBarton per la finale scudetto della Sir erano in prevendita a 16 euro.

Ancora: un biglietto per le tribune del Curi durante il campionato appena concluso costava 30 euro, per la poltroncina ne servivano 45 e si arrivava a 60 euro per “l’area vip”.

Invece, per accomodarsi a seguire la finale scudetto della Sir: da 22 a 24 euro per la gradinata e 35 euro per i distinti. Chi invece ha voluto godersi lo spettacolo dalla tribuna ha pagato tra i 43 e i 48 euro. I numeri, a volte, aiutano a raccontare e misurare i fenomeni, anche quelli sportivi, per le passioni del tifo invece non c’è scala o bilancia che tenga: quella è questione di cuore e non può essere considerata in modo diverso.