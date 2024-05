Plaça de Sant Jaume, a Barcellona , è stata gremita fino all'inverosimile oggi pomeriggio per celebrare la vittoria della squadra femminile del Barça in Champions League e il treble raggiunto. Le giocatrici sono state accolte dal Presidente della Generalitat e dal Sindaco di Barcellona in una festa collettiva in onore delle giocatrici. (LaPresse)