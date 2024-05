Foligno, Giostra della Quintana de La Sfida: svelato il palio “Senza titolo”. La Mora apre le prove ufficiali del 2 giugno

FOLIGNO - Svelato, durante la Cena Grande di sabato a palazzo Trinci, il palio della Giostra della Quintana de La Sfida Lo ha realizzato l'artista Diego Miguel Mirabella con la collaborazione tecnica del sarto Massimo Fiordiponti. “Diego Miguel Mirabella – scrive così di lui Marta Silvi - è un artista insolito, il suo processo artistico non rappresenta mai un percorso isolato ma nasce e si sviluppa nello scambio, nel dialogo, nella considerazione e accoglienza dell'immaginario culturale di altri artisti o artigiani locali”. Lo stesso artista afferma: “Viaggio in giro per il mondo per confrontarmi con gli artigiani locali e concentrarmi sulle decorazioni impiegate dalle comunità e su come assorbirle nella mia ricerca, elaborandole come linguaggio per comunicare con loro: il mio obiettivo è quello di scrivere un'odissea visiva attraverso i manufatti”. “Con questo stesso approccio Mirabella – aggiunge Silvi - giunge a Foligno e si cala in una realtà per lui nuova e stimolante, che lo conduce alla scoperta di una solida tradizione storica particolarmente nutrita, quella della Quintana e dei suoi simboli, portandolo a dialogare con le persone coinvolte nella Manifestazione e ad assorbirne lo spirito attraverso i loro occhi e i loro racconti. In particolare, con Massimo Fiordiponti, stilista nonché membro della Commissione Artistica dell’Ente, che ha messo a disposizione la sua cultura quintanara e la sua maestranza attraverso una collaborazione accogliente e intuitiva, nel compone il palio presentato per la Sfida, Senza titolo”.

Diego Miguel Mirabella, 36 anni, in molti dei suoi progetti si avvale dell’immaginario, degli usi e della cultura di altri artisti o artigiani, allo scopo di indagare il confine di comunicazione e di scambio tra sé stesso e “l’altro”, creando lavori che scaturiscono da questo dialogo. Massimo Fiordiponti folignate e quintanaro doc, 54 anni di Quintana, consigliere e priore del Rione Ammanniti, vicepresidente e presidente della Commissione Artistica dell'Ente Giostra, attualmente componente dell'attuale. Per 2 anni stilista di Miss Europe Continental, realizza abiti da sposa, da sera e storici. Nel 2016 ha co-fondato a Londra l'artist run space Limone.

COSÌ IN CAMPO

Nella stessa occasione è stata effettuata l’estrazione dell’ordine di partenza delle prove ufficiali del 2 giugno a seguito delle quali verrà definito l’ordine di parte della Giostra della Quintana de La Sfida del 15 giugno. Ecco, quindi, l’ordine di partenza col quale scenderanno in pista i rioni: La Mora, Contrastanga, Badia, Giotti, Morlupo, Pugilli, Cassero, Ammanniti, Croce Bianca, Spada