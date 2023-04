Grifo da psicodramma: due papere di Gori che esce in lacrime. Castori: «Partita da cancellare

PERUGIA - Sconfitta da psicodramma, quella del Perugia contro la Reggina. La squadra di Castori va avanti 1-0 e poi complici due clamorosi errori del portiere Gori viene ribaltata nel recupero di campionato in modo quasi grottesco con il portiere dopo la seconda papera sostituito da Castori che esce in lacrime e chiede scusa ai tifosi, che a sua volta lo applaudono.

Una sconfitta incredibile per come è venuta, anche se va detto che nel secondo il Perugia non è quasi mai riuscito a impensierire la Reggina dopo un ottimo primo tempo, che rimanda il Perugia in piena bagarre playout e retrocessione diretta.

Castori a fine partita è molto nervoso: «Abbiamo giocato quaranta minuti al top e poi su un gentile omaggio del signor Camplone abbiamo preso il pari. Punizione del primo gol completamente regalata. Da domani pensiamo alla prossima partita. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, la sconfitta non è concepibile. Gori sostituito? Era andato in confusione non era più tranquillo. Io devo intervenire se un calciatore non è in serata. Stava sbagliando, ho cercato di intervenire. Il ragazzo non era serano. Questi gue gol sono stati un colpo troppo duro. Non siamo riusciti più a giocare. Siamo nervosi, non si meritava di perdere. Gli episodi ci hanno dato contro. Questa partita deve essere cancellata. Nel primo tempo la squadra ha fatto un partitone».