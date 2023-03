Amelia, manifestazione fiume contro i provvedimenti sull'ospedale. Cittadini, istituzioni e sindacati: «Sanità, pubblica»

AMELIA Ospedale e servizi sanitari territoriali. Hanno partecipato in centinaia alla manifestazione di questa mattina per protestare contro i provvedimenti presi per l'ospedale santa Maria dei Laici e il depauperamento dei servizi sanitari sul territorio. Cittadini, amerini e non, il sindaco di Lugnano Gianluca Filiberti, il presidente del consiglio comunale di Narni Michele Francioli, rappresentanti del consiglio comunale di Attigliano, le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, associazioni. Un fiume colorato e pacifico che è partito da piazza XXI settembre ed è salito su per le vie del centro storico fino a piazza Matteotti, davanti al palazzo comunale e a quell'ospedale che in tantissimi ormai percepiscono come "perduto". Cartelli, slogan e un coro a più voci che ha invocato sanità pubblica, servizi sanitari efficenti e di prossimità e un ospedale funzionante. Richieste che ormai da tempo continuano ad essere al centro del dibattito politico e sociale e che si accompagnano sempre più spesso a segnalazioni su disservizi, difficoltà di prenotazione per gli esami diagnostici, attese di giorni per essere assistitti all'ospedale Santa Maria di Terni.

A nulla sono valse le rassicurazioni arrivate giovedì 9 marzo dalla presidente della regione Umbria Donatella Tesei, che proprio quel pomeriggio ha presieduto a un incontro incentrato sull'ospedale amerino. Oggetto della discussione il trasferimento del reparto di Medicina, pazienti e personale sanitario, da Amelia a Narni nel giro di poche ore. Una decisione pianificata nella delibera regionale del 5 ottobre 2022, ma che nei modi e nelle tempistiche con cui è stata attuata ha provocato una dura reazione trasversale anche da parte della sindaca di Amelia Laura Pernazza, che aveva richiesto un incontro urgente alla presidente e al prefetto per i chiarimenti del caso.