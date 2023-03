Ospedale di Amelia, la Tesei rassicura: «Il pronto intervento resta, confermati anche gli altri servizi »

AMELIA Ospedale e servizi sanitari. Le rassicurazioni della presidente della regione Donatella Tesei arrivate durante l'incontro di ieri a Palazzo Donini non placano gli animi. Si ingrossano le fila dei partecipanti alla manifestazione di sabato 11 marzo. Cittadini, sindaci, comitati e sigle sindacali si sono dati appuntamento in piazza XXI settembre per protestare contro gli ultimi provvedimento che hanno coinvolto l'ospedale Santa Maria dei Laici e il depauperamento dei servizi sanitari a disposizione della comunità. Un corteo che arriverà fino a piazza Matteotti, davanti a comune e ospedale. A far traboccare il vaso, il trasferimento, lo scorso 3 marzo, dei pazienti ricoverati e del personale sanitario impiegato nel reparto di Medicina all'ospedale di Amelia che nel giro di ventiquattr'ore sono stati spostati in quello di Narni. Un trasloco annunciato nella delibera regionale del 5 ottobre 2022 che però ha infiammato gli animi per le tempistiche e modalità con cui è stato messo in atto. «Un blitz - hanno scritto dal comitato Noi per l'ospedale di Amelia -». A denunciare l'accaduto anche il Tribunale del Malato Terni, i sindacati Cgil, Cisl e Uil che, non avendo ricevuto nessuna comunicazione sulla procedura in atto, hanno chiesto un incontro urgente ai vertici sanitari per i chiarimenti del caso. A scendere in campo anche la sindaca di Amelia Laura Pernazza che proprio ieri ha incontrato nel merito la presidente della Regione Donatella Tesei e il prefetto di Terni Giovanni Bruno. «Nell’ospedale di Amelia - si legge nel comunicato diramato dalla regione a valle della riunione - rimarranno attivi i servizi che riguardano il primo intervento h12, la riabilitazione cardiologica, la dialisi e le chirurgie di oculistica e dermatologia. Entro il 27 marzo sarà reso operativo il primo modulo dell’Ospedale di Comunità che avrà a disposizione 20 posti letto». Non solo. «Entro il 30 aprile, invece, diverrà operativa la Casa di Comunità che svolgerà i servizi previsti dal decreto ministeriale 77 del 2022, e le prestazioni ambulatoriali già presenti ad Amelia. Prelievi, Cup e una serie di servizi sociali e socio assistenziali, quest’ultimi svolti in collaborazione con il comune di Amelia». Con l'occasione, la presidente ha annunciato anche il cronoprogramma relativo al nuovo ospedale comprensoriale «per il quale - precisano dalla regione - è stato presentato il piano di fattibilità tecnico economico e che ha superato le problematiche connesse alla viabilità interna e agli scavi. Entro il 7 luglio ci sarà l’approvazione del progetto esecutivo e il nuovo accordo di programma, per poi ottenere la validazione Inail entro il 31 dicembre, così che ad inizio 2024 la stessa Inali potrà procedere alla gara per l’appalto dei lavori. Il progetto vede un impegno finanziario di Inail di 84 milioni di euro».